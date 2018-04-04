В Симферополе благоустроят в четыре раза меньше дворов, чем в 2017-м

В прошлом году в РК благоустроили 69 дворов и 22 общественные зоны. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что в 2018-м в программу попадут не менее 48 дворовых и 29 общественных территорий. На эти цели из бюджетов всех уровней выделили441 миллион рублей. Примечательно, что в этом году активно велось софинансирование программы и со стороны муниципалитетов.

— В прошлом году это были деньги из федерального бюджета, в этом 100 миллионов рублей предусмотрели муниципалитеты в своих бюджетах, — рассказал «РГ» начальник управления благоустройства и закупок министерства ЖКХ РК Виталий Оганесян.

Керчь. При этом он подчеркнул, что в 2018-м планируется сделать акцент на качестве, а не на количестве благоустраиваемых территорий. Если раньше в понятие «благоустройство» входило асфальтирование дорожек, установка скамеек, урн и освещение, то сейчас за счет софинансирования муниципалитетов прибавится и озеленение территории. Виталий Оганесян также отметил, что активно в этой программе участвуют сельские поселения в Красноперекопском, Бахчисарайском, Сакском и Кировском районах. Среди городов — Саки, Евпатория

Беспокойство у общественности вызывает реализация этой программы в Симферополе . По словам главы Союза управдомов Крыма Дарьи Крыловой, чиновники обещали, что в этом году в столице будет благоустроено не менее 22 дворов. Но в настоящее время подготовлено и согласовано с собственниками только 15 дизайн-проектов благоустройства внутридворовых территорий. По словам общественников, администрация затягивает сроки проведения тендера по определению организации, которая будет готовить рабочие проекты и проводить экспертизы. Экспертиза проводится как минимум 40 дней. После этого необходимо провести тендер и выбрать подрядчика.

В свою очередь заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк не отрицает, что в этом году программой начали заниматься поздно из-за смены команды и самого главы администрации. Но обещает, что все будет сделано в срок. В бюджете города на благоустройство дворов на 2018 год запланировано 29 миллионов рублей.

Как пояснили «РГ» в администрации Симферополя, в связи с коррективами в части бюджетных средств протоколом общественной комиссии от 30 марта принято решение о включении в муниципальную программу пяти дворов. В прошлом году было 22 двора.

— Пять дворов — это очень мало, людям обещали 20-30. Всего в Симферополе более 700 дворов, это сколько же понадобится времени, чтобы их обустроить, — говорит Дарья Крылова

Виталий Оганесян поясняет, что в прошлом году половина суммы субсидии по этой программе была передана Симферополю — 200 из 403 миллионов рублей. В этом году чиновники считают, что надо дать возможность благоустроить свои дворы и другим муниципалитетам.

В Крыму программу реализуют второй год. И проходит не так гладко, как хотелось бы жителям многоэтажек. Одна из самых распространенных жалоб — конечный результат не соответствовал первоначальному дизайн-проекту. Правда нередко жильцы не могут согласовать между собой проект: где будет стоять скамейка, а где — детская площадка. Бывало и так, что то, что устроило жителей, не одобрило МинЖКХ РК.

— В прошлом году это был первый пилотный проект, сроки были сжатые, во время реализации сталкивались с проблемами, которые нужно учесть в этом году, — говорит координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Крыму Олег Бышук. — Например, согласование дизайн-проектов дворов с собственниками. Когда выезжали на места, то оказывалось, что большинство из них проектов не видели, начинали вносить коррективы, это приводило к задержкам в сроках.

Он также отметил, что не все жители МКД проявляют активность и заинтересованность в том, чтобы их двор был благоустроен.

— Эта программа рассчитана на активных граждан, президент сказал ничего для людей без участия самих людей не делать, попадать в программу должны те дворовые территории, жители которых болеют за дворы душой, которые хотят его благоустроить, которые и ранее свои силы к этому приложили, хотят участвовать финансово, — говорит Олег Бышук. — Как показывает практика, те дворы, где люди участвуют в благоустройстве, намного лучше выглядят и лучше эксплуатируются и поддерживаются в хорошем состоянии, чем те территории, где люди изначально не заинтересованы, там все быстро приходит в запустение.

В начале апреля муниципалитеты должны обнародовать перечень дворовых территорий и общественных пространств, которые вошли в программу на 2018 год. До 1 июля должны быть завершены все процедуры по отбору подрядных организаций. В целом же по данным ОНФ, по сравнению с другими регионами РФ в части реализации этой программы Крым не в первой десятке, но и не в последней.

Справка «РГ»

Цель программы «Формирование комфортной городской среды» — вовлечение граждан в благоустройство города и собственных дворов. Жители многоквартирных домов проводят общее собрание и определяют, что они хотят видеть на своей дворовой территории (детская площадка, дворовой проезд, расположение урн и скамеек). Затем сметную документацию и дизайн-проект направляют в администрацию муниципального образования, специально созданная комиссия отбирает дома-участники.