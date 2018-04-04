Газ по Станиславскому: как москвичам навязывают ненужные услуги

За последние полгода в Москве участились случаи, когда разные компании, использующие в своем названии слово «газ», вводят в заблуждение жителей домов и навязывают им покупку и установку всевозможного газового оборудования, не имея на это соответствующих разрешений. При этом «бизнесмены» иногда представляются сотрудниками Мосгаза и даже угрожают отключением плиты. Как это работает, и как не стать обладателем бесполезного устройства, выясняли корреспонденты " РИА Недвижимость".

Ловушка захлопнулась

Журналисты вместе с представителями Мосгаза побывали в двух «пострадавших» от действий предприимчивых бизнесменов квартирах в доме по адресу Софьи Ковалевской , 2, корпус 3. Жители поделились своими историями.

Наталья Ивановна Симонова как раз оказалось в числе тех, кто попался на удочку хитрых бизнесменов.

"Недавно мне позвонила приятная девушка на домашний телефон и сообщила, что скоро ко мне должны прийти, как мне показалось, из Мосгаза, чтобы проверить газовое оборудование.

Я удивилась, потому что обычно такие обходы у нас делают осенью. Прошло минут десять, звонок в дверь. Зашел молодой человек — естественно я ему открыла, раз меня предупредили — назвался представителем компании «Газконтроль» и удостоверение даже показал, прошел на кухню, посмотрел, и говорит: «Вы знаете, какая сейчас ситуация? В стране дома из-за газа взрываются! А у вас до сих пор нет такого прибора! Он улавливает газ и оповещает об опасности. Без него вы что, хотите в ящик сыграть?».

Пострадавшая пенсионерка

Стоимость назвал — 20 тысяч рублей — и за сам спасительный прибор, и за его установку. Я сказала, что поскольку я пенсионер, таких денег у меня нет. И он тут же снизил стоимость до 7990 рублей. Вот воткнул мне такую красоту в розетку, оставил документы на оборудование, и сказал, если запищит, набирайте 104", — рассказывает Наталья Ивановна.

По словам начальника управления внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз» Татьяны Киселевой, такие сигнализаторы загазованности в многоквартирных газифицированных домах Москвы не устанавливаются, так как они не эффективны. Сигнализатор может быть установлен по желанию абонента. При этом устанавливается строго по проекту и взаимодействует с термоклапаном, который перекроет подачу газа в случае утечки. Второй вариант: все сигнализаторы загазованности должны быть выведены в диспетчерскую управляющей компании. И так как данные приборы электрозависимы или работают от батареек, они подлежат периодическому техническому обслуживанию.

Кроме этого, «горе-специалисты», как правило, располагают эти приборы в радиусе 1,5 метров от пола, а не у потолка, что в корне неправильно: газ в два раза легче воздуха, потому поднимается вверх. Чтобы уловить его, прибор должен располагаться у потолка, но никак не на уровне плиты. Пока газ сюда опустится, помещение уже будет загазовано на 50%. Кстати, конкретно эти «чудо-счетчики» улавливают загазованность, начиная от 10%, а уровень взрывоопасности начинается с 5%. А в интернете их можно купить не дороже, чем за две тысячи рублей.

Отделались легким возмущением

То же произошло с соседями Натальи Ивановны — молодой семьей, только без потери денег.

Я была одна дома, с ребенком, когда мне так же, как и Наталье Ивановне, позвонили на домашний телефон, рассказывает Светлана Смирнова

"Девушка представилась диспетчером газовой службы и сообщила, что скоро ко мне придут с проверкой специалисты. Спустя десять минут они действительно пришли — два молодых человека, одетых в униформу. Они предоставили удостоверения, проверили плиту и сказали, что нужно установить сигнализатор газа за 20 тысяч рублей. Я им поверила, испугалась за безопасность нашу и нашего ребенка. Кроме того, эти молодые люди пригрозили отключением плиты от газа, если мы не установим прибор. В тот момент у меня не было нужной суммы, потому я не заплатила деньги и сказала, что нужно подумать. В итоге они удалились, оставив свой телефон. После этого я посоветовалась с мужем, мы позвонили в Мосгаз. Выяснилось, что никакие сигнализаторы они не устанавливают и, более того, считают их совершенно бесполезными", — говорит Светлана.

Бесполезный сигнализатор, который продают хитрые «специалисты»

Ловля на живца

Узнав, что продавцы оставили свой телефон, журналисты и представители Мосгаза решили их вызвать. Довольно скоро приехал мужчина в синей униформе, представился мастером компании «Газконтроль» Владимиром Олеговичем Ломакиным . Предоставил удостоверение. Специалист сразу же начал проводить инструктаж по поводу необходимости такого прибора для Светланы и журналистов, игравших роль ее родственников (остальные сидели в «засаде» в другой комнате). Затем Ломакин приступил к установке прибора, потом выдал все необходимые на него бумаги.

Еще в тот момент, пока мастер и не подозревал о присутствии журналистов, было ясно, что у него отлично поставлена речь — или от природы, или после специальной подготовки, например на актерских курсах, и он ничего не боится. Когда журналисты вышли, Ломакин начал благодарить всех за рекламу и, что любопытно, нисколько не испугался.

Действительно, согласно закону, мошенником в данной ситуации он не является. «Если даже какой-то товар продается дороже, это не является нарушением закона, поскольку у нас в стране — рыночная экономика. То же относится к установке цен на собственные услуги. Мошенничество в контексте Уголовного кодекса — это когда, например, берут деньги, а товар или услугу не предоставляют. В данном случае товар был выдан. Из-за того, что эти организации предлагают ненужные и неполезные услуги, привлечь их к ответственности тоже невозможно, поскольку понятие нужности — оценочное и законом не регулируется», — поясняет партнер юридической фирмы Via lege Денис Артёмов.

По словам Артёмова, вернуть деньги за ненужный товар тоже довольно непросто: для этого придется обратиться в суд общей юрисдикции. При этом обязательно нужно предоставить доказательства — подписанные документы, чеки на оплату товара. И хотя чеки по закону о защите прав потребителей не являются обязательными, но доказать размер реально оплаченной за товар суммы без них практически невозможно. Однако чаще всего введенные в заблуждение граждане остаются без доказательств: им продают и устанавливают свои товары без выдачи каких-либо бумаг, и тем более чеков.

Пока Ломакин рассказывал журналистам о преимуществах его товара и возражал на доводы представителей Мосгаза, прибыли вызванные прессой полицейские. Они задали несколько вопросов Ломакину и семье, а затем увезли «подозреваемого» в отделение полиции.

Настоящий сотрудник АО «Мосгаз» на обходе