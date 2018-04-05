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Беглого экс-главу банка «Интеркоммерц» задержали в Чехии «случайно»
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Беглого экс-главу банка «Интеркоммерц» задержали в Чехии «случайно» 

ИД «Собеседник» 41 минуту назад
В Чехии задержали экс-председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского.
«Коммерсантъ» сообщает, что беглого банкира, объявленного в розыск по линии Интерпола с декабря 2016 года, задержали случайно. Это произошло во время обычной проверки документов, в чьей подлинности усомнились чешские полицейские.
Генпрокуратура РФ уже начала готовить документы на чешском языке для экстрадиции банкира в Россию. «Надо отметить, что между странами имеется соответствующий договор и, как показывает практика, серьёзных препятствий для возвращения на родину объявленных в розыск лиц обычно не бывает», — пишет газета.
В 2016 году Александр Бугаевский уехал из страны на машине через Белоруссию, не оставив отметок о пересечении границы РФ. Это случилось ещё до того, как он стал фигурантом нескольких уголовных дел.
Банкир подозревается в двух эпизодах мошенничества — на 45 миллионов евро и на 7,9 миллиарда рублей, — а также в крупной растрате.
8 февраля 2016 года Центробанк отобрал у банка «Интеркоммерц» лицензию. На тот момент в его капитале зияла финансовая дыра в 65,2 миллиарда рублей.
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