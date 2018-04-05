Беглого экс-главу банка «Интеркоммерц» задержали в Чехии «случайно»

«Коммерсантъ» сообщает, что беглого банкира, объявленного в розыск по линии Интерпола с декабря 2016 года, задержали случайно. Это произошло во время обычной проверки документов, в чьей подлинности усомнились чешские полицейские.

Генпрокуратура РФ уже начала готовить документы на чешском языке для экстрадиции банкира в Россию . «Надо отметить, что между странами имеется соответствующий договор и, как показывает практика, серьёзных препятствий для возвращения на родину объявленных в розыск лиц обычно не бывает», — пишет газета.

В 2016 году Александр Бугаевский уехал из страны на машине через Белоруссию , не оставив отметок о пересечении границы РФ. Это случилось ещё до того, как он стал фигурантом нескольких уголовных дел.

Банкир подозревается в двух эпизодах мошенничества — на 45 миллионов евро и на 7,9 миллиарда рублей, — а также в крупной растрате.