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Аграрии ждут господдержки
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Аграрии ждут господдержки 

Все новости Новосибирской области 51 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Аграрии Новосибирской области активно готовятся к началу посевной: 89 процентов техники уже в строю. Пока это ниже прошлогоднего показателя в 91 процент. О прогнозах развития отрасли в этом году рассказал врио министра сельского хозяйства Василий Пронькин. По его словам, один из главных критериев успешного сезона — энерговооруженность, то есть достаточное количество работоспособной сельскохозяйственной техники. Это позволяет не только в срок выполнять все работы, но и соблюдать технологию производства того или иного вида продукции. По этому показателю наша область превосходит среднероссийский уровень: 170 лошадиных сил на 100 гектаров пашни против 140, — но раза в три отстает от стран Европы и США. Что касается посевных площадей, то в этом году их ждет диверсификация. — К примеру, если в прошлом году у нас было засеяно техническими культурами 82 тысячи гектаров, то в этом по плану — 124 тысячи, — рассказал врио министра. — Это очень положительный пример. Кормовые культуры будут размещены на площади 686,4 тысячи гектаров, что на 16,7 тысячи гектаров больше, чем в 2017 году. В планах — дальнейшее увеличение обеспеченности региона собственными овощами и картофелем. В прошлом году, по данным минсельхоза, по этой продукции она составила 54 и 95 процентов требуемого количества соответственно. В числе задач аграрного ведомства области снижение себестоимости продукции растениеводства, а также разработка практических решений по стабилизации ситуации на рынке зерна. В целом по области площади, на которых будут производиться сезонно-полевые работы, такие же, как и в прошлом году. При этом посевная кампания, на которую запланировано 5,2 миллиарда рублей, обойдется дороже на 600 миллионов рублей, чем предыдущая, сообщил врио министра. Удорожание произошло из-за возросшей на 12 процентов стоимости электроэнергии и запчастей к сельхозтехнике и особенно из-за 30-процентного подорожания бензина и 19-процентного — дизтоплива. В этом году минсельхоз региона прогнозирует снижение потребления дизтоплива сельхозпредприятиями до 220 тысяч тонн (в 2017 году — 231 тысяча тонн). Расходование автобензина ожидается на прошлогоднем уровне — 100 тысяч тонн. На проведение весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области планируется предоставить 1 миллиард 952 миллиона рублей господдержки. — Фактически это составит две пятых тех затрат, которые они понесут, — подчеркнул Василий Пронькин.
По словам врио министра, условия получения этих средств почти не изменились, при этом они ужесточаются на уровне федерального правительства.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №13 от 4 апреля 2018 года
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