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Эксперт: люди строят роботов, чтобы иметь рабов
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Эксперт: люди строят роботов, чтобы иметь рабов 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Канадский кибернетик Джозеф Браун рассказал изданию «Хайтек» о перспективах робототехники, развитии искусственного интеллекта и предполагаемом восстании машин. Ученый заявил, что человечество делает роботов, чтобы они работали вместо людей, выполняя ту работу, которую не нравится или опасно делать нам самим. Это значит, что человекоподобные роботы никогда не будут популярны. «Люди очень хороши в том, чтобы быть людьми. Мы должны делать роботов, которые были бы очень хороши в том, чтобы быть не-людьми», — заявил Браун. По его мнению, роботы, занимающиеся тяжелым трудом, не должны быть человекоподобными. Говоря о потенциально опасном восстании машин, кибернетик сказал, что «возможности технологий преувеличены», а нападение роботов на людей — фантастика.
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