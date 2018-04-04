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Более 150 километров пути будет отремонтировано в Ижевском регионе ГЖД в 2018 году
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Более 150 километров пути будет отремонтировано в Ижевском регионе ГЖД в 2018 году 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Более 150 километров пути будет отремонтировано в Ижевском регионе ГЖД в 2018 году. Также запланирована замена рельсовых плетей на 26,6 километров, сообщает официальный сайт компании.
Работы будут выполнены на перегонах Агрыз — Кичево, Терси — Мукшур, Мукшур — Алнаши, Солдатка — Дружинино, Алнаши — Тойма, Армязь — Ужуиха, Кичево — Бугрыш, Уром — Агрыз, Кленовский — Бисертский завод, Бартым — Чад, Чад — Черная речка, Чернушка — Трун, Черная речка — Пудлинговый, Саранинский завод — Красноуфимск, на станциях Агрыз и Зюрзя.
Работы будут проводиться с 10 апреля по 28 октября.
«Обновление инфраструктуры ведется для увеличения эффективности железнодорожного транспорта, повышения пропускной способности участков пути, безопасности и скорости движения поездов», — говорится в сообщении.
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