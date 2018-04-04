Более 150 километров пути будет отремонтировано в Ижевском регионе ГЖД в 2018 году

Ижевск. Удмуртия . Более 150 километров пути будет отремонтировано в Ижевском регионе ГЖД в 2018 году. Также запланирована замена рельсовых плетей на 26,6 километров, сообщает официальный сайт компании. Работы будут выполнены на перегонах Агрыз Кичево , Терси — Мукшур, Мукшур — Алнаши, Солдатка — Дружинино , Алнаши — Тойма, Армязь — Ужуиха, Кичево — Бугрыш, Уром — Агрыз, Кленовский — Бисертский завод, Бартым — Чад , Чад — Черная речка, Чернушка — Трун, Черная речка — Пудлинговый, Саранинский завод — Красноуфимск , на станциях Агрыз и Зюрзя. Работы будут проводиться с 10 апреля по 28 октября. «Обновление инфраструктуры ведется для увеличения эффективности железнодорожного транспорта, повышения пропускной способности участков пути, безопасности и скорости движения поездов», — говорится в сообщении.