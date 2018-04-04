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Ремонт Большой Садовой в Ростове — на финишной прямой
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Ремонт Большой Садовой в Ростове — на финишной прямой 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове подходит к концу ремонт центральной улицы города — Большой Садовой. Все работы будут закончены до 1 июня. Об этом на совещании в администрации Ростова рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.
— Большая часть работ сделана. На Большой Садовой установили 368 новых светильников, посадили 172 дерева, 10 тысяч кустарников живой изгороди, осталось посадить ещё 9 тысяч, газоны, установить малые архитектурные формы (ограды, разные украшения, киоски и т.д. — Прим. ред.), — сказал Владимир Сакеллариус.
На покупку городской мебели и малых архитектурных форм потратят около 34 миллионов рублей.
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