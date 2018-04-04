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Курские студенты стали полуфиналистами конкурса Startup Tour-2018 Фонда Сколково
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Курские студенты стали полуфиналистами конкурса Startup Tour-2018 Фонда Сколково 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Open Innovations Startup Tour — cамый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих cтартап-команд
Молодые учёные-инноваторы ЮЗГУ — разработчики инновационных проектов, уже не первый год принимают участие в конкурсе Startup Tour и добиваются успехов. Напомним, в прошлом году Курск принимал один и этапов Open Innovations Startup Tour-2017 в Центральном федеральном округе, который проходил на площадке Юго-Западного государственного университета.
В этом году полуфинал прошёл в Белгороде. Среди инновационных проектов Курской области больше всего принадлежит молодым инноваторам ЮЗГУ, среди них:
— проект «Кватростетофонендоскоп телепередающий с возможностью ранней диагностики заболеваний» студента кафедры биомедицинской инженерии Сергея Филиппова;
— проект «Экспертная смарт-система оценки степени тяжести патологических изменений кровоснабжения конечностей» студента кафедры биомедицинской инженерии Ильи Фролова;
— проект «Аппаратно-программный комплекс раннего прогнозирования пожароопасных ситуаций (АПК „NetFire“)» Сергея Фролова.
Теперь полуфиналисты будут бороться за победу в конкурсе.
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