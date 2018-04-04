Роман Пелевина про искусственный интеллект и полезный нон-фикшн: что читает сооснователь Parallels

«Гении и аутсайдеры», Малькольм Гладуэлл

«Считаю эту книгу одной из самых полезных на моей книжной полке. Она про жизнь абсолютно каждого из нас. В жизни и работе я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда люди на эмоциях хватаются за новую идею и не доводят ее до конца. Так происходит раз за разом. В итоге приходят годы, а они остаются на том же месте без видимых результатов. Гладуэлл рассказывает, как этого избежать и заодно испытать себя с помощью правила 10000 часов: именно такое количество времени требуется, чтобы стать профессионалом своего дела. Я искренне верю в это правило. В книге масса примеров, подтверждающих его.

Недавно я захотел приобрести софт одного уважаемого мирового производителя: зашел по рекламной ссылке, всплывшей в моем браузере, оказался на специальной странице, но элементарно не нашел кнопки «купить». Люди потратили рекламный бюджет на мое привлечение, я среагировал на рекламный призыв, пришел с деньгами и не смог ничего приобрести, потому что дизайнеры этого элементарно не предусмотрели.

Казалось бы, меня не должна беспокоить чья-то, пусть и небольшая, но недополученная прибыль. Но в мире слишком много всего разрабатывается и выпускается без понимания и минимальной заботы о том, как этим впоследствии будут пользоваться люди. Дональд Норман в качестве иллюстрации плохой работы дизайнеров описывал трудно открываемые двери — это стало поводом для появления термина «двери Нормана»: все, что создает ненужные проблемы пользователям, носит его имя. Люблю эту книгу — помогает не забывать о простоте и удобстве продукта для пользователей.

Начал читать книгу из-за великолепного слога автора и его искренней озабоченности темой искусственного интеллекта, перспектив, связанных с его применением сегодня и в ближайшем будущем, взаимоотношений ИИ-интерфейсов с интеллектом естественным. Ведь чем выше качество искусственного интеллекта, чем он ближе к естественному, тем выше индекс его непредсказуемости. В романе достаточно интересно описаны эти аспекты. Вообще, чем глубже погружаюсь в тему искусственного интеллекта, тем тревожнее за будущее наших детей».

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