Сергей Стрелков покинет пост замглавы администрации Ижевска по инвестиционному развитию 

Ижевск. Удмуртия. Сергей Стрелков уволился с поста заместителя главы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
6 апреля будет его последний рабочий день на данной должности. Причиной увольнения стал переход на новую работу в должности руководителя дирекции Федерации бокса России в ПФО.
Исполнять обязанности замглавы администрации по экономическому и инвестиционному развитию будет Дмитрий Загребин, начальник управления инвестиционного развития и проектной деятельности администрации Ижевска.
Напомним, что Сергей Стрелков заступил на должность в феврале 2016 года.