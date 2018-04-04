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Сергей Стрелков покинет пост замглавы администрации Ижевска по инвестиционному развитию
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Сергей Стрелков покинет пост замглавы администрации Ижевска по инвестиционному развитию 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Сергей Стрелков уволился с поста заместителя главы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
6 апреля будет его последний рабочий день на данной должности. Причиной увольнения стал переход на новую работу в должности руководителя дирекции Федерации бокса России в ПФО.
Исполнять обязанности замглавы администрации по экономическому и инвестиционному развитию будет Дмитрий Загребин, начальник управления инвестиционного развития и проектной деятельности администрации Ижевска.
Напомним, что Сергей Стрелков заступил на должность в феврале 2016 года.
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