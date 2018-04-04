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В судейском корпусе Бурятии произошли кадровые перестановки
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В судейском корпусе Бурятии произошли кадровые перестановки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне глава государства подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Данный документ опубликован на портале правовой информации.
В результате в судейском корпусе произошли изменения. В частности пост судьи Советского районного суда Улан-Удэ получила Аюта Попова. На должность федерального судьи Советского суда назначен Денис Никонов. Кроме того повышение по службе, а именно пост судьи Октябрьского районного суда Улан-Удэ заняла Туяна Дамбиева, ранее работавшая там на должности заместителя председателя суда. На должность федерального судьи Советского суда Улан-Удэ назначен Денис Никонов. Ранее он работал в Следственном Комитете Бурятии в должности руководителя Хоринского межрайонного следственного отдела. В Баунтовском районном суде назначен Алексей Имеев, в Хоринском — Екатерина Солодухина. Также судьей Арбитражного суда Республики Бурятия назначен Алексей Анисимов. Наконец должность председателя Тарбагатайского районного суда Евгений Шурыгин, до недавнего времени возглавлявший Железнодорожный суд.
Фото: Kremlin.ru.
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