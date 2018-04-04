«Держит слово и умеет донести свою мысль». Чего добился Анатолий Локоть за годы мэрства

Обсуждать стоит не эмоции, но цифры. А они говорят о том, что рейтинг доверия мэру Анатолию Локтю в момент его избрания составлял менее 50%, но сегодня он стабильно выше 60%. Политологи считают, что такие показатели позволяют себя чувствовать уверенно. Это проявляется и в отношениях мэра с основными участниками политического процесса.

Не будем лукавить, но многие после появления в третьем городе страны «красного мэра» если не прогнозировали мини-революцию, то ожидали, что Анатолий Локоть начнет активно лоббировать политические интересы региональной организации крупнейшей оппозиционной партии, каковой у нас всегда являлась КПРФ . Но он сразу четко отделил свои функции как мэра от роли политика. На любом мероприятии Локоть подчеркивал, что выступает именно как мэр. И, наоборот, когда журналисты интересовались точкой зрения обкома КПРФ, Анатолий Евгеньевич всегда акцентировал свою точку зрения как первого секретаря обкома.

Интересный момент: именно при мэре Локте политические партии имели на практике равные права на проведение публичных мероприятий в центре города. Раньше дорога для оппозиции туда была практически закрыта — нужный предлог всегда находился.

Новосибирские политологи едины в том, что Законодательное собрание Новосибирской области сегодня обладает наибольшей степенью влияния на события в регионе за всю постсоветскую эпоху. Правит бал «Единая Россия» . Как вариант, некоторыми политиками за эти четыре года, конечно, рассматривался (пусть даже и в теории) сценарий отмены системы прямых выборов в Новосибирске . Идея достаточно прозрачна: в регионе все должно функционировать по единым правилам, а, значит, выборы мэров Новосибирска и примкнувшего к нему Кольцово отменить. Взамен ввести пост сити-менеджера, после чего от «красного мэра» немедленно уйдут все реальные полномочия.

Однако, депутаты заксобрания хорошо представляли реальную ситуацию в регионе и потому логично предпочли конструктивное сотрудничество с мэром областного центра и организацию совместных проектов (благоустройство дворов, ремонт дороги решение проблем частного сектора по наказам избирателей).

Точно так же имелась возможность кардинально изменить ситуацию, не особо при этом интересуясь мнением новосибирцев, и у депутатов городского совета. Влияние фракции КПРФ в нем не настолько значительно, чтобы противодействовать вынесению неудовлетворительной оценки мэру по итогам работы за год силами все тех же единороссов. А два «неуда» подряд означают отставку! Но негативный сценарий не появился и здесь.

Более того, можно констатировать, что отношения мэра и депутатов горсовета практически являются лучшими за много лет. Очевидно, что ожидаемая многими конфронтация и политические баталии не стали реальностью во многом потому, что мэр занял взвешенную и прагматичную позицию. Все работают четко в рамках, определенных законодательством разного уровня. Результат очевиден: слаженная совместная работа. Бывает и критика (не без этого!), но главное заключается в том, что достигнута консолидация не на основе каких-то политических интересов, а именно на базе осознания интересов города, которые необходимо защищать. Яркий пример — ситуация вокруг НДФЛ, когда городские депутаты от «Единой России» и КПРФ выступили единым фронтом против решения тогдашнего губернатора Владимира Городецкого

Еще один характерный пример — реакция депутатов на отчеты, с которыми обязан каждый год выступать перед ними мэр. В первый раз Локтю досталось немало критики и множество вопросов, но два года спустя обсуждение ограничилось уже несколькими уточняющими вопросами. Это может означать только одно: политические силы, представленные в горсовете, устраивали нынешний консенсус, поскольку он не на словах, а на деле позволял заниматься реальными проблемами города.

Принципиальным моментом стало и полное совпадение позиции Анатолия Локтя и депутатского корпуса относительно главных болевых точек, которые так резко проявились в последние годы руководства Владимира Городецкого. Речь идет не только о ситуации вокруг «Сибмоста» и Гусинобродской барахолки, которую грозились закрыть все предшественники Локтя на посту градоначальника, но решился на этот непростой шаг он один. Проект четвертого моста, расхваленный чиновниками областного уровня ив штыки встреченный новосибирцами, новая ледовая арена, которая почему-то потребовала от города баснословных условий для инвесторов, злополучная мусорная концессия — список можно продолжать и дальше. Но вывод очевиден: мэр и депутаты имеют одну точку зрения на очень сложные вопросы повестки дня, которую горожанам, по мнению многих политологов, просто навязали. И обществу это не понравилось!

Пожалуй, никогда еще в современной истории Новосибирска общественники не имели такого влияния на происходящие события. Речь не идет о каких-то конкретных группах — очевидно, что этот новый тренд активно используется различными политическими и экономическими группами в своих интересах. Сегодня это очевидный элемент политики. Достаточно назвать себя определенным благозвучным образом и на этом основании выставлять требования к мэрии. Таких ситуаций немало и они, конечно, еще будут возникать, но речь не об этом.

Впервые власть считалась с общественным мнением не на бумаге, а реально. Процедуры взаимодействия, наконец, заработали. И именно потому, что они заработали, и проявилось их несовершенство, которое вызывает острую критику. Пошел процесс взаимного научения пользования своими новыми правами. Простым он не будет, но главное, что курс не только декларирован, но и осуществляется на практике. Он нужен и сторонникам Локтя, и его оппонентам, среди которых есть и те, кто голосовал за Локтя на выборах.

Неожиданным для многих стало то, что мэр-коммунист не стал чиновником, застегнутым на все пуговицы и решающим вопросы исключительно в своем кабинете. Открытость мэра — то, что было необходимо городу на фоне политики его предшественника. Здесь речь идет не только о взаимодействии с прессой во всевозможных форматах, но и об использовании социальных сетей. Мэр понимал важность донести свою позицию до горожан. В эпоху кризиса традиционных медиа нужно искать новые каналы с тем, чтобы городское сообщество не просто получало максимум актуальной информации, но и имело возможность осознать себя как единое целое.

Мэр корректен — и это еще одна неожиданность. Ведь многие логично предполагали, что политик, закаленный баталиями в Госдуме , продолжит дискутировать с оппонентами по всем мало-мальски важным поводам. Этого не произошло, как не случилось и обострения отношений города и области, что предрекали после появления фигуры врио многие политологи. Отношения Анатолия Локтя и Андрея Травникова неизменно корректны, как бы не развивалась политическая ситуация и как бы ни был высок накал эмоций сторонников. Соблюдение правил игры — еще одна важная деталь стиля «красного мэра».

Для бизнес-аналитиков стало сюрпризом обстоятельство равноудаленности мэра от представителей делового мира. Ожидавшегося передела рынка не случилось. Но стало ясно, что «красный мэр» держит слово. Он не менял договоренности в ситуации, когда достигнутое решение становилось для него не очень выгодным. Можно вспомнить, что Локоть выполнил все предвыборные договоренности по отношению к своим союзникам по коалиции. То, что потом дороги со многими разошлись — это уже другая тема; речь идет о том, что Локоть сдержал свое слово.

Можно сказать и о том, что как политик Локоть, став хозяйственником, только вырос. Он не стеснялся выносить проблемы мегаполиса на самый высокий уровень, понимая, что привлечение внимания к проблемам, общим для городов-миллионников, работает и на страну в целом, и на Новосибирск в частности. Такое позиционирование усилило интерес к городу и привлекло к нему внимание.

Раньше этот фактор работал только за счет проведения разных форумов и выставок. Теперь таким позитивным фактором стала и фигура мэра, который сейчас готовит программу стратегического развития Новосибирска. Она должна быть презентована горожанам в ближайшее время. Как водится, для обсуждения и корректировки с учетом мнения новосибирцев.