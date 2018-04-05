Телемедицина и поощрение миграции спасут Дальний Восток

Дальний Восток обладает крупными запасами полезных ископаемых, и президент неоднократно называл его приоритетом страны на весь XXI век. Для освоения ресурсов региона необходимы человеческие силы, которых в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не хватает. Для сравнения: регион занимает более 35% территории страны, а население составляет менее 5% от всероссийской численности — 6,195 млн человек по состоянию на 1 января 2016 года. 3 и 4 апреля в Южно-Сахалинске прошла конференция, на которой федеральные и региональные эксперты обсудили демографическую ситуацию в ДФО и предложили способы вытащить округ из демографической ямы, а именно увеличить население до 6,5 млн человек к 2025 году.

Положительный имидж

Директор по исследованиям Всероссийского центра исследования общественного мнения ( ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что регион за последние несколько лет приобрел положительный имидж у россиян, а ДФО (вместе с Крымским полуостровом и югом России) вошел в тройку самых привлекательных федеральных округов страны.

"В 2016 году, когда мы спрашивали про динамику изменений, дальневосточники чаще говорили о том, что ситуация ухудшается, и доминировали пессимистичные настроения. В 2018-м есть значимые позитивные сдвиги — за эти два года существенно сократилась доля негативных ответов, и это заметно: в Якутии, например, на Сахалине — стабильно позитивные оценки", — рассказала Михайлова, добавив, что сами жители региона оценивают динамику социально-экономического развития со знаком плюс.

Позитивные изменения участники опроса отмечают в сфере здравоохранения в Якутии и Приморском крае , на Камчатке люди удовлетворены состоянием спортивной инфраструктуры. «За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2018 году этот показатель составил 38%. В Республике Саха (Якутия) доля намеревающихся уехать из региона сократилась на 12%, в Приморском крае — на 9%, а Еврейская автономная область остается регионом, где с каждым годом растет численность тех, кто намеревается уехать из своего региона», — отметила директор по исследованиям ВЦИОМ.

Россияне хотят ехать

По словам Михайловой, половина россиян, участвовавших в опросе, готовы переехать, но при условии, что им предоставят подъемные в сумме до 1 млн рублей.

"Меры, которые мы тестировали, являются достаточно эффективными и имеют высокий потенциал привлечения населения. Одна из них — предоставление подъемных выплат в сумме до 1 млн рублей для тех, кто планирует переезжать с целью трудоустройства на Дальний Восток.

Среди тех, кто является потенциальными мигрантами, практически каждый второй (46% опрошенных) заявил, что такое предложение было интересно", — сказала Михайлова.

"Дальневосточный гектар" остается одним из основных инструментов привлечения внутренних переселенцев на Дальний Восток. Сергей Качаев сообщил, что количество заявок на получение дальневосточного гектара к концу 2018 года может достичь 150 тыс. «К концу 2018 года ожидаем от 130 до 150 тыс. заявлений», — рассказал замминистра, отметив, что по состоянию на 2 апреля гражданами подано 113 210 заявлений на предоставление дальневосточных гектаров. В марте пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что обладателями гектара земли стали более 40 тыс. россиян.

Выбранные практики

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков , зачитывая финальную резолюцию демографической конференции, обозначил три основных направления работы для увеличения прироста населения в ДФО: развитие здравоохранения и социальных программ, увеличение миграционной привлекательности и создание системы информирования жителей о мерах поддержки.

"Предлагаем на Дальнем Востоке создать центр развития здоровьесбережения и телемедицины, внедрить практику «минуток безопасности» — действий в экстренных ситуациях на предприятиях, рекомендовать к внедрению обязательный курс оказания первой помощи", — сказал Тимаков и добавил, что региону также необходимо создать программу дистанционной диагностики всех жителей.

Поддержка миграции

Миграционную привлекательность предлагают повышать за счет создания специализированной цифровой платформы для переселения соотечественников и создания безналоговой зоны на Дальнем Востоке.

"АРЧК предлагает рассмотреть возможность внедрения налоговых каникул для людей, которые самостоятельно, без привлечения дополнительной рабочей силы, занимаются производством на своих гектарах", — сказал Тимаков.

Ранее гендиректор АРЧК сообщил, что в апреле российская делегация посетит ряд стран Латинской Америки, где расскажет о возможностях переселения на Дальний Восток России.

"Роуд-шоу «дальневосточного гектара» в Латинской Америке начнется 9 апреля. В делегацию войдут представители МИД России , Минвостокразвития, МВД и других ведомств. Они в течение двух недель проедут по ряду стран континента. Ряд русских общин уже выразили желание встретиться", — пояснил Тимаков.

Среди прочего АРЧК предложит рассмотреть возможность упрощенного порядка предоставления гражданства соотечественникам, проживающим за рубежом. На них, как и на других получателей гектара, планируют распространить финансовые инструменты поддержки: кредит с льготной ставкой и отсрочкой платежа и возможность получения льготной ипотеки на строительство частного дома.

Нехватку рабочей силы в краткосрочной перспективе представители некоммерческих организаций предложили восполнить через замещение работниками из стран Азии.

"В ходе рабочих встреч представителей Центра содействия миграции в Приморском крае с представителями генерального консульства Индии во Владивостоке неоднократно звучали заявления, что специализированные индийские предприятия готовы зайти в строительную сферу Приморья своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых. Для этого у них имеется все необходимое: опыт, технологии и даже практика работы в суровых условиях, в частности в Якутии", — сказал председатель некоммерческой организации «Центр содействия иммиграции в Приморский край» Владислав Звычайный.

Информационная и кадровая политика

Третьим направлением станет проведение информационной политики на Дальнем Востоке и систематизация данных о тех факторах риска для демографии, которые присутствуют в регионе.

"Нужно создать систему информирования о тех мерах поддержки, что есть в регионе, и довести информацию до жителей. Подготовить реестр существующих мер поддержки в субъектах и тиражировать лучшие практики. Провести факторный анализ показателей смертности и выяснить основные факторы риска. Подготовить модель влияния мер поддержки на увеличение рождаемости / снижение смертности, а также разработать систему признания заслуг многодетных семей", — объяснил Тимаков.

Елена Гаффорова, директор Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, сообщила, что с этого года вуз займется подготовкой управленческих команд для решения демографических проблем Дальнего Востока. Особенность программы: обучение не отдельных специалистов, а создание именно команд.

"Наш регион очень большой и малонаселенный. Поэтому мировая практика решения демографических проблем не может быть прямо применена к Дальнему Востоку. В университете мы создали исследовательский центр по демографическим вопросам и в 2018 году начнем набор студентов в программу обучения «Управление социально-демографическим развитием Дальнего Востока», — пояснила Гаффорова.

По итогам

В АРЧК предложили организовать отдельный форум, посвященный вопросам реализации демографической политики на Дальнем Востоке, — Восточный демографический форум. Мероприятие предполагается провести в 2018 году и пригласить туда представителей федеральных органов власти, российских и международных экспертов. По замыслу представителей АРЧК, эта и другие меры позволят достичь цели концепции демографической политики Дальнего Востока: к 2020 году стабилизировать численность населения ДФО на уровне 6,2 млн человек, а к 2025-му — увеличить его до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста.

Николай Сытарь