Генсек ООН обозначил следующее поле противостояния терроризму

«Следующее поле битвы против терроризма находится в киберпространстве», — передает РИА «Новости» текст обращения Гутерреша.

Генсек ООН отметил, что террористы пытаются использовать в своих целях новые технологические достижения, включая информационно-коммуникационные технологии, беспилотники и искусственный интеллект. Помимо этого, они используют социальные сети, чтобы распространить свой зловещий опыт, координировать атаки и подстрекать сторонников на проведение терактов в различных странах, говорится в заявлении. «Государствам-членам ООН требуется активизировать международное и межведомственное сотрудничество по борьбе с финансированием терроризма. Финансовую разведку необходимо эффективно интегрировать в широкие усилия по борьбе с терроризмом, включая на этапах расследования и судебного преследования», — говорится в обращении.

Кроме того, заместитель генсека организации Владимир Воронков сообщил, что международная конференция по борьбе с терроризмом пройдет под эгидой ООН в конце июня. «Генеральный секретарь ООН созывает 28 и 29 июня международную конференцию высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств государств-членов в целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с террором», — сказал Воронков. По его словам, предстоящая встреча будет посвящена практическим аспектам в этой сфере, включая обмен информацией и опытом, борьбу с насильственным экстремизмом, противодействие иностранным террористам-боевикам. «Рассчитываем, что в конференции высокого уровня примут участие государства-члены на уровне высоких должностных лиц, отвечающих за борьбу с террором, включая руководителей, министров обороны, правоохранительных и разведывательных служб, а также национальных координаторов по борьбе с терроризмом», — подытожил Воронков.