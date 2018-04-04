Дорогая пища: 10 самых голодающих стран

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика». Когда говорят о том, что в бедных странах люди голодают, то зачастую это связано с тем, что пища там недоступна по стоимости. Эксперты Всемирной продовольственной программы проанализировал стоимость продуктов питания в разных странах и пришли к выводу о том, что во многих бедных странах населению приходится тратить большую часть своего дохода на то, чтобы получить базовое питание. В исследовании была подсчитана доля ежедневного дохода, которую семьи тратя на базовое питание. В частности, для сравнения были взяты ингредиенты, необходимые для тушеной фасоли, и их стоимость в разных странах мира в сравнении с тратами жителя Нью-Йорка . В среднем житель Нью-Йорка тратит около 0,6% дневного дохода на то, чтобы приготовить тушеную фасоль, или около $1.20. В Индии это блюдо также довольно доступно по цене, однако его стоимость уже выше — до $9.25 или 4.25% дневного дохода. А вот в Африке ситуация более печальна. Так, жителям Южного Судана необходимо работать целых полтора дня, чтобы заработать на ингредиенты для этого блюда, стоимость которого составляет 155% дневного дохода. А стоимость блюда в этой стране — $321.70. Неудивительно, что многие жители африканских стран живут за чертой бедности. Ниже мы расскажем о том, сколько тратя на базовое питание люди в разных странах мира. 1. Южный Судан — 155%

Нефть — главный ресурс страны, на который опирается вся экономика Южного Судана. Однако Северный Судан контролирует трубопроводы, через которые нефть идет на экспорт, в связи с этим у каждой стороны присутствуют собственные интересы по вопросам, связанным с распределением нефтяной прибыли. Система здравоохранения в Южном Судане развита плохо, что в сочетании с общим низким уровнем грамотности в стране, а также слабо развитой инфраструктурой серьёзно препятствует борьбе с болезнями. В Южном Судане распространены малярия и холера. Несмотря на международное вмешательство, многие жители не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи 2. Нигерия — 121%

Богатая нефтью, Нигерия долгое время страдала от политической нестабильности, коррупции, неразвитой инфраструктуры и плохого управления экономикой. Прежние военные правители Нигерии не смогли диверсифицировать экономику, чтобы избавить страну от её полной зависимости от нефтяного сектора, который даёт 95% валютных доходов и обеспечивает 80% доходной части государственного бюджета. 3. Сирия , Дайр-эз-Заур — 115%

Дайр-эз-Заур — город на северо-востоке Сирии. До гражданской войны в Сирии город называли Жемчужиной пустыни. В ходе войны он подвергся серьёзным разрушениям. За время боевых действий значительная доля жителей покинула город. 4. Малави — 45%

Малави — аграрная страна. Принадлежит к группе наименее развитых государств мира. Экономика Малави основана на сельском хозяйстве — 90% работающих, 35% ВВП и 90% экспортных доходов. 5. Демократическая Республика Конго — 40%

Всемирного Банка, Демократическая Республика Конго — одна из самых бедных стран из списков исследования МВФ ЦРУ , Пенсильванского университета. При этом является одной из самых богатых полезными ископаемыми стран. 6. Гаити — 35%

Гаити — одна из самых бедных, нестабильных стран мира, самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов. 7. Мозамбик — 30%

Мозамбик остаётся прежде всего аграрным государством — более 80% работающих заняты в сельском хозяйстве. При этом 88% плодородных земель страны остаются необработанными. Значительный ущерб стране наносят регулярные стихийные бедствия. 8. Йемен — 22%

Йемен — одна из беднейших арабских стран. Йемен остается в значительной степени зависимым от иностранной помощи. Денежные переводы от работающих в эмиграции йеменцев, в частности в Саудовской Аравии , приносят доход населению страны. 9. Сомали — 20%

По данным ЦРУ и Центрального банка Сомали, несмотря на гражданские беспорядки, в Сомали поддерживается стабильная неформальная экономика, основанная в основном на животноводстве, денежных переводах компаний и телекоммуникациях и обеспечивающая минимальный размер благосостояния населения. 10. Непал — 13%

Непал — одна из беднейших и неразвитых стран мира. Непал — преимущественно аграрная страна. На 2017 год минимальный размер оплаты труда составил 8000 рупий в месяц, что составляет $74 доллара США.