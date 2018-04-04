Ребята из школы «Благо» получили дипломы фестиваля

Лауреатами Московского фестиваля «Семицветик» стали ученики из преображенской школы «Благо».

Три диплома лауреатов ребята получили в номинации «Художественное слово».

Фестиваль проходил во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах. Ребята из школы «Благо» ежегодно становятся участниками этого творческого состязания — и всегда обращают на себя внимание жюри. В этот раз лауреатами стали все три участника фестиваля. Давид Чельдиев стал Лауреатом II степени в старшей группе, Ксения Алдушина и Дмитрий Аляутдинов получили звания Лауреатов III степени в младшей группе. Юных талантов готовили к фестивалю педагоги Наталья Панарина и Людмила Ушакова.

Главная цель фестиваля «Семицветик» — открыть творческий потенциал юных москвичей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс помогает им развивать творческое мышление, они начинают осознавать себя деятельной частью окружающего мира.