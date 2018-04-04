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Советник губернатора Ленобласти Юрий Олейник возглавит совет ветеранов региона
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Советник губернатора Ленобласти Юрий Олейник возглавит совет ветеранов региона 

Ivyborg.ru 37 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Советник губернатора области Юрий Олейник единогласно был избран председателем совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Глава региона Александр Дрозденко в своем выступлении на внеочередной конференции 3 апреля отметил, что это первый за долгое время случай, когда совет возглавит человек, не являющийся пенсионером. Глава области сообщил, что Олейник в первую очередь должен будет работать с организациями в районах, постоянно встречаться с представителями совета на местах, погружаться в актуальные проблемы совета и решать их.
Также на конференции обсуждали возможность объединений региональных общественных организаций ветеранов и людей с ограниченными возможностями. По данному вопросу будет создана рабочая группа.
«Речь идет о едином ветеранском движении под общим руководством. При этом продолжится поддержка всех ранее одобренных проектов», — сообщил губернатор.
Ленинградская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов насчитывает 230 тысяч ветеранов Ленобласти. В состав организации входят 26 районных и городских общественных организаций ветеранов.
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