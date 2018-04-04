Советник губернатора Ленобласти Юрий Олейник возглавит совет ветеранов региона

Советник губернатора области Юрий Олейник единогласно был избран председателем совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Глава региона Александр Дрозденко в своем выступлении на внеочередной конференции 3 апреля отметил, что это первый за долгое время случай, когда совет возглавит человек, не являющийся пенсионером. Глава области сообщил, что Олейник в первую очередь должен будет работать с организациями в районах, постоянно встречаться с представителями совета на местах, погружаться в актуальные проблемы совета и решать их.

Также на конференции обсуждали возможность объединений региональных общественных организаций ветеранов и людей с ограниченными возможностями. По данному вопросу будет создана рабочая группа.

«Речь идет о едином ветеранском движении под общим руководством. При этом продолжится поддержка всех ранее одобренных проектов», — сообщил губернатор.