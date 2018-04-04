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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Пронькин заявил о своем увольнении
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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Пронькин заявил о своем увольнении 

ТАСС 1 час назад
Фото: Континент Сибирь Online
НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин заявил, что ушел в отпуск с последующим увольнением.
Пронькин возглавлял региональный Минсельхоз с 2015 года, на этот пост его назначил бывший губернатор Владимир Городецкий.
"Да, я ушел в отпуск с последующим уходом в отставку. Это чисто мое решение. Кто может прийти на мое место, не знаю, это прерогатива врио губернатора, пусть он решает", — сказал Пронькин ТАСС, отметив, что пока не решил, чем займется после того, как покинет правительство региона.
В пресс-службе правительства региона информацию об отставке Пронькина пока не подтвердили.
Василий Пронькин стал главой регионального министерства сельского хозяйства при прежнем губернаторе, Владимире Городецком. Сам Городецкий ушел в отставку с поста губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года, врио главы региона был назначен Андрей Травников. За это время своих постов в правительстве области лишились в том числе заместители губернатора Александр Титков и Юрий Прощалыкин, министр строительства Сергей Боярский, министр ЖКХ Евгений Ким.
Василий Пронькин родился в 1957 году. Закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по квалификации инженер-механик, в разные годы работал помощником бригадира, мастером-наладчиком, главным инженером в различных сельхозпредприятиях региона. Был председателем колхоза им. Жданова в Карасукском районе Новосибирской области, работал заместителем главы администрации этого района, затем возглавлял Баганский район. В 2014 году перешел на работу в администрацию Новосибирской области, был заместителем губернатора. Министром сельского хозяйства был назначен в 2015 году.
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