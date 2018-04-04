От Пасхи до Радоницы. Как православные готовятся к празднику праздников

В этом году Пасха ранняя — 8 апреля. И хотя весна вступает в свои права еще робко, но приближение главного в православии праздника радует и верующих, и атеистов.

Каждый день Страстной седмицы — последней постной недели — и смысл особый имеет, и традициями и обычаями оброс. Но главные предпраздничные заботы-хлопоты начинаются с Чистого четверга: убираем и украшаем дома, красим яйца, печем куличи, готовим творожные пасхи…

Эх, разговеемся!

Впрочем, у тех, кто не успел приготовить пасхальные угощения или подарки близким и друзьям, будет возможность наверстать упущенное. В предпасхальную субботу, 7 апреля, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки с традиционно большим ассортиментом товаров по умеренным ценам. Торговые площадки будут работать с 9.00 до 14.00. Располагаться они будут по следующим адресам: Красноармейский, 131; Ленина, 71; 50 лет СССР, 51а; площадь Народная; Ленина, 152; Титова, 9; Красноармейский, 36; Чайковского, 21.

А в пятницу предпраздничная ярмарка в барнаульском торговом центре на Ленина, 10. Куличи, крендели, пряники, пасхальные сладости предложат барнаульские кондитеры, а ремесленник-умельцы со всего края привезут свои оригинальные изделия. Ну а в сам праздник Светлой Пасхи на барнаульском Арбате — пешеходной улице Мало-Тобольской — пройдет ярмарка-выставка изделий алтайских ремесленников.

В праздничный день в краевой столице состоится первый смотр-конкурс расписных пасхальных яиц. Пройдет Пасхальный арт-фестиваль возле храма Иоанна Богослова. Как сообщают из барнаульской епархии, накануне праздничного дня 10 художественных школ и изостудий, три вуза и два колледжа получили 20 заготовок яиц, сделанных из пенополистирола и покрытых штукатуркой. Высота каждого — от 1 до 2 метров. Юные художники расписывали их на свой вкус. Приходите, посмотрите и оцените, какая красота получилась!

Поклониться предкам

По церковным традициям, ни в сам праздник, ни в последующую Светлую седмицу (то есть неделю) кладбища не посещаются. На девятый день после Пасхи определен особый день — Радоница, когда принято, как говорят верующие люди, христосоваться со своими предками. В этом году такой родительский день выпадает на 17 апреля.

В Барнауле в этот день для тех, кто планирует посетить могилы своих родных, будет организована бесплатная доставка городским транспортом на Черницкое, Власихинское, Новомихайловское, Гоньбинское и Затонское кладбища. Для этой цели городская администрация задействует 83 автобуса и 17 трамваев, которые будут курсировать по определенным маршрутам с 8 часов утра и до 18 вечера На Власихинском, Черницком и Новомихайловском кладбищах будут работать пять микроавтобусов для провоза людей от центральных въездов к удаленным местам захоронений.

В Радоницу принято приводить в порядок места захоронений. « Всем желающим будут бесплатно предоставлены мешки для сбора мусора и инвентарь. Заготовлен запас из 7000 мешков и 200 лопат и грабель. За мешками и хозяйственным инвентарем необходимо обратиться в администрации кладбищ», — поясняет руководитель городского МУП «Специализированная похоронная служба» Виталий Иконников . Он предупреждает, что сжигать мусор категорически запрещено. Его необходимо выносить на подготовленные площадки, отмеченные указателями «Место сбора мусора». Для этих целей на кладбищах города будет установлено 45 порталов и 10 контейнеров. На сельских и поселковых кладбищах оборудованы места для временного складирования мусора с последующим вывозом на полигон ТБО.

К сожалению, некоторые люди превращают посещение мест погребений в Радоницу в пьяную тризну. Служители же церкви говорят, что покойникам нужна не стопка водки и кусок хлеба, а молитва. Поэтому в этот день лучше всего посетить храм, сходить на литургию и панихиду. А после церковной службы поехать на кладбище, чтобы привести могилку в порядок, прибраться на ней, прочитать молитвы об усопших.