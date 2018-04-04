От Пасхи до Радоницы. Как православные готовятся к празднику праздников 

В этом году Пасха ранняя — 8 апреля. И хотя весна вступает в свои права еще робко, но приближение главного в православии праздника радует и верующих, и атеистов.
Каждый день Страстной седмицы — последней постной недели — и смысл особый имеет, и традициями и обычаями оброс. Но главные предпраздничные заботы-хлопоты начинаются с Чистого четверга: убираем и украшаем дома, красим яйца, печем куличи, готовим творожные пасхи…
Эх, разговеемся!
Впрочем, у тех, кто не успел приготовить пасхальные угощения или подарки близким и друзьям, будет возможность наверстать упущенное. В предпасхальную субботу, 7 апреля, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки с традиционно большим ассортиментом товаров по умеренным ценам. Торговые площадки будут работать с 9.00 до 14.00. Располагаться они будут по следующим адресам: Красноармейский, 131; Ленина, 71; 50 лет СССР, 51а; площадь Народная; Ленина, 152; Титова, 9; Красноармейский, 36; Чайковского, 21.
А в пятницу предпраздничная ярмарка в барнаульском торговом центре на Ленина, 10. Куличи, крендели, пряники, пасхальные сладости предложат барнаульские кондитеры, а ремесленник-умельцы со всего края привезут свои оригинальные изделия. Ну а в сам праздник Светлой Пасхи на барнаульском Арбате — пешеходной улице Мало-Тобольской — пройдет ярмарка-выставка изделий алтайских ремесленников.
В праздничный день в краевой столице состоится первый смотр-конкурс расписных пасхальных яиц. Пройдет Пасхальный арт-фестиваль возле храма Иоанна Богослова. Как сообщают из барнаульской епархии, накануне праздничного дня 10 художественных школ и изостудий, три вуза и два колледжа получили 20 заготовок яиц, сделанных из пенополистирола и покрытых штукатуркой. Высота каждого — от 1 до 2 метров. Юные художники расписывали их на свой вкус. Приходите, посмотрите и оцените, какая красота получилась!
Поклониться предкам
По церковным традициям, ни в сам праздник, ни в последующую Светлую седмицу (то есть неделю) кладбища не посещаются. На девятый день после Пасхи определен особый день — Радоница, когда принято, как говорят верующие люди, христосоваться со своими предками. В этом году такой родительский день выпадает на 17 апреля.
В Барнауле в этот день для тех, кто планирует посетить могилы своих родных, будет организована бесплатная доставка городским транспортом на Черницкое, Власихинское, Новомихайловское, Гоньбинское и Затонское кладбища. Для этой цели городская администрация задействует 83 автобуса и 17 трамваев, которые будут курсировать по определенным маршрутам с 8 часов утра и до 18 вечера На Власихинском, Черницком и Новомихайловском кладбищах будут работать пять микроавтобусов для провоза людей от центральных въездов к удаленным местам захоронений.
В Радоницу принято приводить в порядок места захоронений. « Всем желающим будут бесплатно предоставлены мешки для сбора мусора и инвентарь. Заготовлен запас из 7000 мешков и 200 лопат и грабель. За мешками и хозяйственным инвентарем необходимо обратиться в администрации кладбищ», — поясняет руководитель городского МУП «Специализированная похоронная служба» Виталий Иконников. Он предупреждает, что сжигать мусор категорически запрещено. Его необходимо выносить на подготовленные площадки, отмеченные указателями «Место сбора мусора». Для этих целей на кладбищах города будет установлено 45 порталов и 10 контейнеров. На сельских и поселковых кладбищах оборудованы места для временного складирования мусора с последующим вывозом на полигон ТБО.
К сожалению, некоторые люди превращают посещение мест погребений в Радоницу в пьяную тризну. Служители же церкви говорят, что покойникам нужна не стопка водки и кусок хлеба, а молитва. Поэтому в этот день лучше всего посетить храм, сходить на литургию и панихиду. А после церковной службы поехать на кладбище, чтобы привести могилку в порядок, прибраться на ней, прочитать молитвы об усопших.