Ставропольские овцеводы ожидают более 150 тысяч ягнят в 2018 году

Хозяйства овцеводов Ставропольского края ожидают большой приплод. Как сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального Минсельхоза, в 2018 году в крае родится более 153 тысяч ягнят, и половина из них будет племенными.

Самые высокие показатели пока у Степновского района, где окот подходит к концу. Предприятие «Племзавод „Восток“ отчиталось о 130% ягнят к окотившимся самкам и 108% к общему количеству маток. Этот племенной завод под руководством Героя труда Ставрополья Петра Лобанова на протяжении нескольких лет задаёт тон всей отрасли в крае. Его работников неоднократно награждали как лучших овцеводов Ставрополья, а выращенные ими животные побеждали на краевых и всероссийских выставках.

По данным краевого Минсельхоза, в племенных хозяйствах Ставрополья содержится 170 тысяч овцематок, 80 тысяч из которых предназначены для племенного разведения. На начало апреля 54 тысячи самок уже принесли более 54,6 тысяч ягнят. К концу года специалисты прогнозируют рождение более 153 тысяч детёнышей, причём половина из них будет племенными.