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В Киргизии начинается реализация перспективного цифрового проекта
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В Киргизии начинается реализация перспективного цифрового проекта 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Перспективный цифровой проект стартует в Киргизии. Его реализация, как предполагается, сделает Интернет в постсоветских государствах Центральной Азии более дешевым и быстрым. О таких выгодах сообщает правительство республики.
Цифровая альтернатива
Несмотря на то что Киргизию часто называют транзитной страной, указывая на ее выгодное географическое месторасположение (КР находится между Китаем и южными республиками бывшего СССР), этот эпитет никоим образом не касался электронных коммуникаций. В сфере международного интернет-трафика, скорее, справедливо было бы называть ее тупиком. Международный союз электросвязи, составляющий рейтинг развития информационно-коммуникационных технологий, помещал Киргизию на последние позиции среди стран СНГ.
Согласно данным разных источников, высокоскоростной Интернет в республике гораздо дороже, чем у большинства соседей по постсоветскому пространству, а скорость — в десятки раз ниже, чем в развитых странах. Несмотря на то что количество пользователей сети приближается к числу жителей — свыше 4,8 миллиона абонентов, — подавляющее большинство довольствуется трафиком, предоставляемым мобильными операторами, тогда как фиксированная широкополосная связь доступна менее чем 20 процентам из них. И речь в основном идет о населении крупных городов, к которым проложена оптико-волоконная связь.
Отчасти подобная ситуация объяснялась тем, что доступ в глобальную сеть горная респуб-лика имела в основном через Казахстан (РК) и его провайдеров. Искать же альтернативные маршруты Киргизия активно начала только после того, как летом 2016 года операторы связи РК заявили о намерении поднять цены для соседей втрое. Переговоры между ними и киргизскими провайдерами заняли несколько недель. В течение этого времени скорость трафика в Киргизии была снижена. Пользователям объяснили это стремлением сэкономить деньги, чтобы не повышать тарифы.
В качестве альтернативы Казахстану рассматривался Китай, который выражал заинтересованность в прокладке линий через Киргизию. Однако стоимость трафика немногим отличалась от тарифов в РК. Иными словами, эта возможность была ценна только как способ избавиться от монополии. В правительстве к тому времени всерьез задумались о развитии IT-сектора.
Причины отставания
Проекты развития цифровой сферы обсуждались в Киргизии давно. К примеру, идея о переходе к так называемому электронному правительству появилась еще в начале 2000-х, но фактически первые реальные шаги к нему республика сделала относительно недавно. В Киргизии запустили портал госуслуг, открыли центры обслуживания населения в селах.
Частный сектор тем временем шагнул гораздо дальше. В течение последних лет в Киргизии появились компании, которые занялись разработкой программного обеспечения для развитых стран, включая Японию и США, и позже эти фирмы объединились в ассоциацию. Некоторые из них осваивают индуст-рию игр. Тем не менее как не раз отмечали международные эксперты, пальма первенства на рынке таких услуг среди постсоветских стран принадлежит России и Беларусии.
Причина же отставания — все в том же состоянии инфраструктуры. И она же, по большому счету, препятствует последним инициативам правительства — реализации проекта «Таза коом», который предполагает создание современной модели управления государством посредством внедрения новых технологий.
Вместе с тем властями озвучивалось и еще одно намерение — превратить республику в так называемый цифровой хаб. Или, иными словами, транзитный интернет-коридор, соединяющий тот же Китай и другие южные страны с северными соседями по Евразии. Прокладка оптико-волоконных линий через Киргизию могла бы сократить время обмена данными. Вопрос в том, кто и на какие средства этим займется.
В правительстве откровенно признали, что собственными силами ни создать транзитный коридор, ни осуществить цифровую трансформацию страны невозможно. Внедрение новых технологий требует привлечения значительных средств. «Для создания фундамента проекта „Таза коом“ — центра обработки данных — потребуется 100 миллионов долларов», — заявил премьер Киргизии Сапар Исаков.
Совмещение интересов
Крупных инвесторов, впрочем, идея превратить Киргизию в цифровой хаб пока не привлекла. Исключением можно назвать только Всемирный банк (ВБ), но он преследует свои задачи. Так, представители ВБ утверждают, что они заинтересованы в том, чтобы цифровая трансформация Киргизии завершилась за довольно короткий период — до 10 лет. Но, тем не менее, тот же «Таза коом» ВБ финансировать напрямую не намерен. «Всемирный банк готов поддержать программу цифровых преобразовании Киргизии и Центральной Азии в рамках проекта Digital CASA, — заявила некоторое время назад региональный директор Всемирного банка Лилия Бурунчук. — Этот проект и может стать одним из двигателей разработки и реализации программы „Таза коом“.
Проект Digital CASA (Central Asia — South Asia) — инициатива Всемирного банка, и отчасти ее можно назвать аналогом CASA-1000 (энергетический проект, предполагающий прокладку линий электропередач из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан). Digital CASA призван связать государства Центральной и Южной Азии в единую волоконно-оптическую сеть. Таким образом, Киргизия действительно может стать транзитной страной в международном интернет-трафике. Поэтому республике и предлагалось рассмотреть в нем участие. Правительство выразило согласие.
В последней декаде марта отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства сообщил, что Всемирный банк выделяет 50 миллионов долларов на реализацию Digital CASA в Киргизии. Половина указанной суммы — кредит. Проект, в свою очередь, будет запущен в течение 2018 года, и в его рамках по территории республики проложат оптико-волоконные линии связи.
— Граждане страны получат доступ к более дешевому интернету, более качественным электронным государственным услугам, а также возможностям повышения квалификации и новым рабочим местам, связанным с цифровыми технологиями, — утверждают в правительстве КР. — Проект является частью региональной программы Digital CASA, цель которой — интеграция государств Центральной и отдельных стран Южной Азии в региональную и глобальную цифровую экономику с тем, чтобы помочь странам начать получать цифровые дивиденды.
Что потом?
По мнению экспертных кругов, видимых результатов участия Киргизии в проекте ждать придется несколько лет. Только на прокладку оптико-волоконных линий в республике потребуется немало времени. Кроме того, Всемирный банк должен убедить в выгоде от участия в программе и других игроков. В их числе — Узбекистан, Таджикистан и Пакистан. В противном случае говорить о создании альтернативного широкополосного выхода в Интернет, по крайней мере, в случае с Киргизией, рано.
Узбекистан, согласно сообщениям СМИ из этой республики, однозначного согласия на участие в проекте еще не дал. Стороны пока договорились продолжить обмен мнениями. В Таджикистане, впрочем, тоже не определились. Нет позитивных для Digital CASA вестей и из Пакистана.
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