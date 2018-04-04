На контейнерной площадке Артем-Приморский-1 (Приморье) завершится реконструкция

Во 2 квартале 2018 года планируется завершить полный комплекс ремонтных работ контейнерной площадки Артем-Приморский-1 (входит в состав Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом). Это одно из условий развития дальнейших отправок рыбы с этой станции. В свое время здесь был переоборудован грузовой двор, обслуживавший среднетоннажные контейнеры. За счет установки нового козлового крана он стал работать с крупнотоннажными (20— и 40-футовыми) контейнерами. В дальнейшем здесь предусматривалось удлинение погрузо-выгрузочных путей, строительство дополнительного выставочного пути, а также увеличение числа розеток для электропитания рефрижераторных контейнеров.

Стоит сказать, контейнерная площадка на станции Артем-Приморский-1, как и на станциях Первая Речка и Хабаровск-2, являются наиболее эффективными в Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом. Их объемные показатели за 2016 и 2017 годы демонстрируют стабильный рост до 25%, а в целом по региональной дирекции количество перерабатываемых грузов за последний год выросло на 15% и составило свыше 6,2 млн т.

Как отметил и.о. начальника ДВЖД Игорь Филатов , железная дорога имеет существенные ресурсы для оказания комплексных терминальных услуг, связанных с обработкой и хранением, завозом, вывозом контейнеров и грузов. «Используя имеющиеся преимущества, нам необходимо оперативно подстраиваться под конъюнктуру рынка», — отметил И. Филатов.

С целью увеличения объемов выполняемых работ планируется увеличить перерабатывающую способность контейнерной площадки Хабаровск-2 и реконструировать грузовой двор на станции Беркакит.