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Снова в форме! Молодая мама Серена Уильямс продемонстрировала подтянутое тело в белом обтягивающем платье
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Снова в форме! Молодая мама Серена Уильямс продемонстрировала подтянутое тело в белом обтягивающем платье 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Несмотря на лишние килограммы, Серена Уильямс продолжала носить любимые обтягивающие платья с корректирующим бельем. Однако упорные тренировки и недавнее возвращение на корт сделали свое дело: фигура теннисистки вновь стала спортивной, а лишние кило превратились в мышцы — что спортсменка и продемонстрировала на новом семейном портрете с мужем Алексисом Оганяном и семимесячной дочерью Алексис Олимпией, где позирует в белом обтягивающем платье.
— подписала Серена «карусель» из фото, в которую вошел и ее снимок в белом платье. Недавно свою пришедшую к идеалу после третьих родов фигуру также показала певица Анна Седокова.
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Фото:Instagram
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