Рейтинг публичной активности ВИП-персон Кировской области. Март-2018

Как составляется рейтинг

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Кировской области , формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Кировской области относительно федерального центра.

Впервые за три месяца лидером нашего рейтинга стал губернатор Кировской области Игорь Васильев, который раньше уступал своему протеже — главе администрации Кирова Илье Шульгину. Судя по сообщениям СМИ, за работу в марте глава региона может поставить себе жирный плюс. Выборы президента прошли в Кировской области практически без нарушений, если не считать заявлений нескольких экспертов о задействовании административного ресурса, явка тоже была рекордно высокой. Добавило очки губернатору и последнее совещание по проблеме обманутых дольщиков: на нем, пожалуй, впервые прозвучали призывы не только помочь пострадавшим, но и наказать виноватых, в том числе чиновников городской администрации, разрешивших строить жилой комплекс «Новое Сергеево» в подтопляемой зоне.

Порадовал общественников и визит в город нескольких московских архитекторов, который организовал Игорь Васильев — они должны помочь Кирову подготовиться к 650-летнему юбилею. Правда, был для губернатора и один неприятный момент, когда несколько СМИ сообщили, что Васильев отказался объявлять траур по погибшим в Кемерово . Позже журналист, бравшая комментарий, пояснила: намерение прийти вечером к Вечному огню, чтобы почтить память погибших в Кемерово, было у Игоря Васильева и до того, как Путин объявил всероссийский траур.

2. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова — 242 (295)

В марте Илья Шульгин занял вторую строчку в нашем рейтинге. Одним из самых неприятных итогов месяца для главы администрации Кирова стало разрешение ситуации с проектом ремонта торгового центра «Баско». Несмотря на то, что ранее Шульгин назвал проект «цветовым экстремизмом» и пригрозил собственникам штрафными санкциями, проект был принят в первоначальном варианте «по совету профессионалов». И это не единственная неприятная неожиданность: в марте выяснилось, что вряд ли удастся воплотить в жизнь идею Шульгина с использованием участка Парка Победы для строительства школы — эта территория не подходит для возведения социальных объектов.

Илья Шульгин вообще уделяет непривычно много внимания формированию комфортной городской среды: это презентация проекта «Киров меняется», предполагающего развитие парков и скверов, заявления об использовании Оврага Засора, где сейчас стоит недострой, и внимание к архитектурному облику города. Нашлись даже те, кто заявил, что глава администрации города взялся за эту работу слишком рьяно, и было бы неплохо уделять внимание и другим направлениям работы, например, привлечению в Киров инвесторов.

Впервые в тройку лидеров рейтинга «ФедералПресс» вошла мэр Кирова Елена Ковалева, которая укрепляет свои позиции в медиасреде, постепенно выходя из тени своего коллеги Ильи Шульгина. В прошлом месяце мэр вместе с сити-менеджером осматривала торговые центры города, обсуждала скандал с двойными зарплатами в сфере детского питания и заморозкой «золотого» куменского водовода, консервация которого обойдется дефицитному бюджету города более чем в 100 миллионов рублей. Елена Ковалева заявила, что необходимо проанализировать работу всех бюджетных учреждений города и это внушает многим надежду на повышение эффективности МУПов — не зря же, говорят эксперты, она около десяти лет заведовала финансами региона.

4. Владимир Быков , спикер законодательного собрания Кировской области — 60 (29)

Спикер законодательного собрания Кировской области Владимир Быков в марте чаще всего упоминался в связи с прямым исполнением своих должностных обязанностей в областном парламенте, однако интерес у журналистов вызывала и его предыдущая деятельность на посту мэра Кирова. В марте журналисты не раз вспоминали о том, кто позволил продать участок в Парке Победы под застройку за несколько сотен тысяч рублей. Его, кстати, потом купила кировская строительная компания, но уже за 180 млн рублей. действующий глава администрации Илья Шульгин, правда, заявил, что жилых домов там не будет — на участке может появиться школа или детский сад. Представители компании, купившей участок, ответили, что это невозможно из-за близко проходящих коммуникаций, и предложили обменять участок на другую территорию. В администрации города на это заявление пока не отреагировали.

В марте интерес к персоне осужденного экс-губернатора Кировской области Никиты Белых резко снизился и поэтому в он занял в нашем рейтинге лишь пятое место. В СМИ появлялись редкие сообщения о состоянии здоровья экс-губернатора и его возвращении в «Лефортово». Пожалуй, даже чаще его имя всплывало при упоминании проблем аэропорта «Победилово». Многие эксперты считают, именно Белых возродил аэропорт, пригласив в область лоукостера «Победа». Однако новая губернаторская команда не смогла договориться с перевозчиком, посчитав преференции «Победы» слишком существенными. И уход компании сразу дал о себе знать — за последний год пассажиропоток снизился примерно на 15%. В правительстве Кировской области заявили, что ведут переговоры о возвращении компании, однако представители «Победы» дали понять, что этого не случится в ближайшие два года — в расписании лоукостера уже нет свободных окон.

Вспоминали об экс-губернаторе и в связи с уходом главы кировской налоговой Светланы Чарушиной . Напомним, на суде Никита Белых сообщил, что между ними возникало много разногласий, и он был не в восторге от ее назначения на должность. Экс-губернатор утверждал, что постоянно получал от предпринимателей жалобы на Чарушину.

6. Дмитрий Курдюмов , зампред правительства Кировской области — 46 (122)

Заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в марте смог вздохнуть с облегчением: если не считать жалоб кировчан на облупившуюся плитку «бережливых поликлиник», поводы для упоминания его персоны в СМИ зачастую были вполне благостными, хоть и формальными. Судя по сообщениям СМИ, в марте Курдюмов открывал конкурс «Учитель года» и курсы для управленцев в сфере здравоохранения, посещал отремонтированные больницы, выступал на открытии Года добровольца. Все это позволило ему снова войти в десятку самых упоминаемых вип-персон региона.

7. Альберт Гутнов, глава «Дирекции дорожного хозяйства Кирова» — 37 (20)

С приближением дорожного сезона повысил свой рейтинг и Альберт Гутнов. Его имя упоминалось в связи с освоением очередного «дорожного миллиарда» — общественники были недовольны крупными лотами и даже собирались жаловаться на кировскую мэрию в УФАС России . Альберту Гутнову также приходилось объяснять, почему дорожники проводят ямочный ремонт при минусовой температуре и укладывают асфальт прямо в снег. Вызывала вопросы и уборка улиц от снега, ход которой должен был контролировать именно Гутнов. Он, как и глава администрации города Илья Шульгин, качеством уборки почти всегда оставался недоволен, однако к существенному улучшению ситуации это не приводило. В начале марта глава администрации охарактеризовал работу дорожных служб как «полный провал».

Впервые в мартовский рейтинг вошел экс-депутат Кировской гордумы Алексей Кузьмин, который руководил избирательной кампанией Ксении Собчак в Кировской области. Впрочем, Алексей Кузьмин не только высказывался на предвыборные темы и оценивал легитимность мартовского голосования, но и поднимал в СМИ другие социально важные вопросы. Комментарии по поводу выбора «Куприта» региональным оператором по обращению с ТБО, критика деятельности кировских МУПов и крупных контрактов на ремонт кировских дорог помогли Кузьмину занять восьмое место в нашем рейтинге.

9. Светлана Чарушина, экс-руководитель УФНС по Кировской области — 23 (0)

Ожидаемо попала в мартовский рейтинг и теперь уже бывший руководитель кировской налоговой Светлана Чарушина. Весь март кировские СМИ обсуждали итоги ее деятельности, которые бизнесмены считают неутешительными. Последние несколько лет предприниматели регулярно жаловались на увеличение числа проверок, которые порой заставляли их выбирать между закрытием и уголовным наказанием. Эксперты недоумевали: как кировская УФНС умудряется собирать больше налогов, если экономика падает, а предприятия закрываются и переезжают. Впрочем, несмотря на критику, многие считают, что Чарушина исполняла наказы Москвы , а ее подчиненные на местах иногда перегибали палку. Так или иначе, в начале марта Чарушина объявила, что покидает должность. Некоторые эксперты считают, что не последнюю роль здесь сыграла позиция губернатора Игоря Васильева, который не раз заявлял, что регион должен стать привлекательным для инвесторов.

10. Роман Титов , вице-спикер законодательного собрания Кировской области — 19 (0)