Год Бречалова: о чем поют финансы Удмуртии

Госдолг рос как на дрожжах, увеличившись за три года почти в два раза — с 29 до 49 млрд рублей. На графике видно, что основной рост в 2014-2017 годах приходился на декабрь-январь — время покрытия дефицита бюджета. !function (e, t, n, s) {var i="InfogramEmbeds", o=e.getElementsByTagName (t) [0], d=/^http:/.test (e.location)?"http:":"https:";if (/^\/ {2}/.test (s)&& (s=d+s), window [i]&&window [i].initialized) window [i].process&&window [i].process ();else if (!e.getElementById (n)) {var a=e.createElement (t);a.async=1, a.id=n, a.src=s, o.parentNode.insertBefore (a, o)}} (document, "script", "infogram-async", "https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");

Но об этом власть не любила говорить вслух. Поэтому заявление полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича на следующий день после ареста Александра Соловьева , что республика должна вернуть 14,7 млрд рублей бюджетных кредитов, прозвучало как гром среди ясного неба. В таком непростом состоянии Александр Бречалов приступил к руководству республикой. Так что же изменилось за год?

Госдолг

14,7 млрд рублей всё-таки пришлось вернуть. Однако активные действия врио главы республики позволили сделать возврат лишь техническим. Через несколько дней Удмуртия получила 15,1 млрд рублей в кредит от федерации.

Далее Александром Бречаловым и его командой были предприняты шаги по изменению структуры госдолга. В ходе рабочего визита в Удмуртию в августе 2017 года спикер федерального парламента Вячеслав Володин пообещал инициировать обсуждение закредитованности республики в Госдуме России . «Есть вопросы, которые мы однозначно будем обсуждать в комитете по бюджету Государственной думы, и будем обсуждать на трехсторонних комиссиях, потому что регион закредитован… Регион вынужден большие средства тратить на выплату кредитов, выплату процентных ставок», — сказал Володин

Проведённая работа позволила снизить долю банковских кредитов и, как следствие, размеры платежей по обслуживанию долга.

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Кроме того, с банками были заключены соглашения о снижении ставок по действующим кредитам. Так, 27 апреля 2017 года стало известно, что Сбербанк снизил ставку по действующим кредитам с 12 до 10,35 процентов. В результате экономия средств бюджета Удмуртской Республики по выплате процентов за 3 года должна была составить 173,2 млн рублей.

Позднее ставка стала ещё ниже, в том числе и по действующим кредитам других банков. В результате, если в проекте бюджета на 2017 год на обслуживание госдолга предполагалось потратить 3,427 млрд рублей, то в проекте бюджета на 2018 год расходы по этой сроке снижены до 2,873 млрд рублей.

Про бюджет

Ситуация с возвратом 14,7 млрд рублей бюджетных кредитов показала, что соглашения с Минфином России желательно соблюдать. Поэтому в ноябре 2017 года, представляя проект бюджета на сессии Госсовета Удмуртии, Александр Бречалов назвал его жёстким и антикризисным. Размер собственных доходов практически не изменился. Если в бюджете на 2017 год он составлял 49,5 млрд рублей, то в 2018 году — 50,1 млрд рублей. Существенно увеличился размер безвозмездных поступлений из федерального бюджета: как рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев в декабре 2017 года, общая сумма, которую республика в 2018 году должна будет получить в виде межбюджетных трансфертов, составит 14 млрд 368 млн рублей. 8 млрд из них — это дотации.

Годом ранее объём межбюджетных трансфертов составил 7,6 млрд рублей.

Это позволило не сокращать, а, наоборот, увеличить расходы в проекте бюджета на 2018 год. Они составили 63,271 млрд рублей, в то время как в 2017 год планировалось потратить 58,876 млрд рублей. Так что же изменилось? Мы проанализировали основные статьи расходов бюджета по разделам:

Наименование статьи расходов

Изменение в %

Общегосударственные вопросы

3488364,2 3951529,2 13,28%

Национальная оборона

29104

31099,5 6,86%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

561768,7 515477

-8,24%

Национальная экономика

8925278,4 8832317,6 -1,04%

Жилищно-коммунальное хозяйство

268983,4 539673,2 100,63%

Охрана окружающей среды

18660,7 121486,7 551,03%

Образование

17758902,8 20375138,3 14,73%

Культура, кинематография

741132,9 954740,5 28,82%

Здравоохранение

3272237,7 3366571,8 2,88%

Социальная политика

16527941

17456250,3 5,62%

Физическая культура и спорт

554009,1 560147

1,11%

Средства массовой информации

172514,4 178269,7 3,34%

Обслуживание госдолга

3426916

2873181

-16,16%

Межбюджетные трансферты

3130087

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Статьи расходов бюджета Удмуртии в 2017 и 2018 годах Infogram

Несложно заметить, что бюджет 2018 года не стал ни жёстким, ни антикризисным, ведь выросли почти все статьи расходов. Образование почти на 3 миллиарда, а охрана окружающей среды более, чем в 5 раз.

Но даже при этом в 2018 году бюджет был принят с профицитом 1,206 млрд рублей, в то время как в 2017 году дефицит составил 1,792 млрд рублей. Исполняющий обязанности министра финансов Удмуртии Станислав Евдокимов отметил, что профицит носит технический характер, на эту сумму республика должна сократить госдолг.

Закупки

Однако помимо размера планируемых расходов, крайне важна их эффективность. Для повышения контроля появилась идея создать единый центр закупок. Анонсируя предстоящие изменения в сфере республиканских закупок, Анастасия Муталенко рассказала информационному агентству Сусанин в сентябре 2017 года, что должен измениться подход организации, занимающейся проведением торгов, должно прекратиться размещение «без вопросов», как это делало ранее Минэкономики . «Если техническое задание нестандартное, и есть подозрение, что заказчик хочет закупить у конкретного поставщика, то такая документация будет возвращаться на доработку», — заявила экс-руководитель фонда «За честные закупки».

В ноябре 2017 года премьер правительства Удмуртии Ярослав Семёнов подписал распоряжение о создании регионального центра закупок.

К нему отошли полномочия министерства экономики по размещению закупок для всех отраслей экономики Удмуртии. Более того, уставом учреждения предусмотрено определение поставщиков для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений.

Начав работу с января 2018 года, это казённое учреждение разместило уже более 12 000 закупок. Казалось бы, лёд тронулся. Однако общественники считают, что подход центра закупок мог остаться формальным, чем ранее грешило республиканское министерство экономики. Так, член общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Сушко отметил, что при проведении закупок по ремонту дорог Ижевска на 2018 год заявки трёх участников конкурсных процедур были отклонены из-за требования излишнего показателя. В результате торги на сотни миллионов рублей прошли с очень незначительным снижением цены. УФАС по Удмуртии согласилось с такой позицией и признало жалобы участников торгов обоснованными.

Хочется надеяться, что данный инцидент будет учтён в дальнейшей работе регионального центра закупок.

Про собственность

Повышение эффективности стало своеобразным лозунгом работы главы и правительства Удмуртии. Поэтому особого внимания удостоилась и собственность республики, которая в настоящее время используется не слишком результативно.

В первую очередь вопрос коснулся дорожных предприятий республики, к которым неоднократно возникали вопросы по конкурентности закупок, — эти компании слишком часто в своей деятельности пользовались правом приобретать товары и привлекать субподрядчиков без торгов, используя закупку у единственного поставщика. На продаже 75% акций компании, которая получится после объединения и акционирования «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское», планируется выручить порядка 3 млрд рублей. Об этом рассказал Александр Бречалов на Сочинском инвестиционном форуме. Такое решение этого вопроса представляется наиболее эффективным, поскольку для проведения прозрачных конкурентных закупок требуется гораздо меньше ресурсов, чем для контроля дорожных предприятий на всех этапах их деятельности.

Незадолго до этого события глава Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов сообщил в интервью ИА «Сусанин», что планируется оценка деятельности всех госкомпаний республики. По итогам проведенной проверки Корпорация представит правительству рекомендации по их дальнейшей судьбе — возможно ли повысить эффективность их работы, либо следует рассмотреть вопрос их продажи. Так, администрации Ижевска Корпорация развития предложила обдумать вопрос реализации Ижевских электрических сетей. С учётом того, что доходов в бюджет города эта организация практически не приносит, а её продажа может существенно сократить муниципальный долг — этот шаг представляется достаточно разумным.

Министр имущественных отношений Анна Боталова в феврале 2018 года заявила, что работа будет вестись также и в отношении бесхозных объектов: «Речь идет не только об имуществе, еще не зарегистрированном на каком-либо праве, но также об имуществе, которое у нас является бесхозяйным. Это и особо опасные объекты, такие как гидротехнические сооружения, это и дороги, это и линейные объекты сетевого хозяйства, которые обслуживают и доставляют необходимые ресурсы нашим горожанам. В прошлом году мы начали работу по выявлению такого имущества. Сейчас таких объектов более тысячи». По словам Боталовой, по каждому объекту будет вырабатываться определенное решение: либо продавать здание, привлекая инвестора, либо использовать его для государственных муниципальных нужд

На аппаратном совещании 2 апреля Александр Бречалов вернулся к вопросу неэффективности использования республиканской и муниципальной собственности, заявив, что процесс активно идёт: «Напомню, 360 организаций, разные организационно-правовые формы — МУП, ГУП, АО, АНО. 25 млрд рублей выручка. В бюджет — копейки. Мы все думаем где же у нас, пусть федерация денег даст. Уже две базы нашли, которые якобы не используются, по 700 тысяч рублей из бюджета мы платим, а там шашлычок и так далее. Уже нашли достаточно много объектов, которые якобы бесхозные, но мы за них платим 500-700 тысяч рублей, миллион рублей».

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