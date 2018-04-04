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Вот так перформанс: в Челябинске о себе расскажут люди-книги
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Вот так перформанс: в Челябинске о себе расскажут люди-книги 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске начнет работу международный проект «Живая библиотека». Люди-книги публично расскажут невыдуманные истории своей жизни и ответят на вопросы аудитории. Для первых чтений выбрали темы «Вегетарианка», «Человек с невидимой болезнью», «Мусульманка», «Человек победивший рак», «Человек с хронической депрессией», «Тату-мастер», «Человек потерявший близких», «Спортсмен».
— Этот международный проект зародился в Дании. В России был впервые реализован в Санкт-Петербурге, Перми, а затем распространился по другим городам, к которым подключился и Челябинск, — рассказал руководитель проекта Максим Терентьев.
Формат библиотеки следующий: гость на входе получает читательский билет и выбирает две «книги» на вечер. Выступления длятся 40 минут, за которые можно в том числе пообщаться со спикером. В аудиториях будет дежурить модератор, который вправе отклонить грубые вопросы. Потом слушатели перекочуют в другую аудиторию на вторую волну чтений.
— Мы с командой провели опрос среди друзей и выявили темы, которые показались наиболее актуальны. Участников тоже искали среди знакомых, — говорит Максим Терентьев.
"Живую библиотеку" планируют устраивать на постоянной основе: примерно раз в месяц-полтора. Первое мероприятие состоится 13 апреля в 18:30 по адресу Кожзаводская, 1 (ЮУИУиЭ). Вход свободный, а записаться нужно в группе.
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