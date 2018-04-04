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Бенефис актера воронежского драмтеатра отметят спектаклем «Вишневый сад»
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Бенефис актера воронежского драмтеатра отметят спектаклем «Вишневый сад» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
14 апреля в 18:00 в Воронежском академическом театре драмы им. А. Кольцова состоится бенефис народного артиста России Анатолия Гладнева.
Бенефис приурочен к присуждению актеру специальной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Анатолий Гладнев играет на сцене Кольцовского театра более 50-ти лет. За это время актер сыграл множество ярких и запоминающихся ролей: Барона в «На дне» М. Горького, Астрова в «Дяде Ване» А. П. Чехова, Кнурова в «Бесприданнице» А. Н. Островского, Гуся-Ремонтного в «Зойкиной квартире» М. А. Булгакова, Городничего в «Ревизоре» Н. В. Гоголя и многие другие.
Бенефис Анатолия Гладнева откроется показом спектакля «Вишневый сад» Антона Чехова. В этой постановке зрители увидят его в роли Фирса. После спектакля состоится чествование актера.
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