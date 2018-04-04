Бенефис актера воронежского драмтеатра отметят спектаклем «Вишневый сад»

Анатолия Гладнева. 14 апреля в 18:00 в Воронежском академическом театре драмы им. А. Кольцова состоится бенефис народного артиста России

Бенефис приурочен к присуждению актеру специальной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Анатолий Гладнев играет на сцене Кольцовского театра более 50-ти лет. За это время актер сыграл множество ярких и запоминающихся ролей: Барона в «На дне» М. Горького, Астрова в «Дяде Ване» А. П. Чехова , Кнурова в «Бесприданнице» А. Н. Островского, Гуся-Ремонтного в «Зойкиной квартире» М. А. Булгакова, Городничего в «Ревизоре» Н. В. Гоголя и многие другие.

Бенефис Анатолия Гладнева откроется показом спектакля «Вишневый сад» Антона Чехова. В этой постановке зрители увидят его в роли Фирса. После спектакля состоится чествование актера.