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Суд разрешил Смольному выселить Дом кино с Караванной
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Суд разрешил Смольному выселить Дом кино с Караванной 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Комитет имущественных отношений Смольного выиграл иск против Союза кинематографистов РФ. Как следует из картотеки арбитража, 3 апреля суд признал законным требование КИО о взыскании 791 000 рублей штрафа за незаконную перепланировку и о расторжении договора аренды. Напомним, Союзу кинематографистов принадлежит кинотеатр «Дом кино», который располагается на Караванной, 12.
О немедленном выселении речи не идет. Поскольку решение пока не вступило в законную силу, говорить о планах на освобождающиеся помещения пока рано, подчеркнули в КИО. Не исключено и мировое соглашение с арендатором. «Если они направят заявление, мы рассмотрим», — уточнили в пресс-службе.
Глава Союза кинематографистов Петербурга Сергей Снежкин отказался от комментариев, сославшись на то, что еще не ознакомился с решением суда.
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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