Суд разрешил Смольному выселить Дом кино с Караванной

Комитет имущественных отношений Смольного выиграл иск против Союза кинематографистов РФ . Как следует из картотеки арбитража, 3 апреля суд признал законным требование КИО о взыскании 791 000 рублей штрафа за незаконную перепланировку и о расторжении договора аренды. Напомним, Союзу кинематографистов принадлежит кинотеатр «Дом кино», который располагается на Караванной, 12.

О немедленном выселении речи не идет. Поскольку решение пока не вступило в законную силу, говорить о планах на освобождающиеся помещения пока рано, подчеркнули в КИО. Не исключено и мировое соглашение с арендатором. «Если они направят заявление, мы рассмотрим», — уточнили в пресс-службе.

Глава Союза кинематографистов Петербурга Сергей Снежкин отказался от комментариев, сославшись на то, что еще не ознакомился с решением суда.