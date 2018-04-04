«Фантомас наносит ответный удар»: Настасья Самбурская огорошила поклонников маской для лица

Актриса Настасья Самбурская решила в очередной раз повеселить поклонников в Инстаграме. Девушка опубликовала снимок в косметической маске и оставила под ним забавный комментарий. Однако реакция многих ее подписчиков оказалось не той, на которую она рассчитывала.

Известная российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, ранее уже делавшая в своем микроблоге несколько публикаций, посвященных вымышленному супергерою, снова вспомнила про Бэтмена. Правда, на этот раз поводом для ее шутки стала вполне обычная косметическая маска, в которой знаменитость предстала перед многочисленными поклонниками в социальной сети. «Бетмен бзд…, ой, бдит», — написала под снимком сама артистка.

Вот только многие Интернет-пользователи совершенно не оценили ее шутку. И хотя некоторые из них, подхватив посыл, посоветовали Настасье надеть черный плащ вместо белого халата, значительная часть подписчиков Самбурской честно призналась, что вид артистки на этой фотографии просто испугал их. Да и сама маска нисколько не напомнила им героя комиксов и кинофильмов. «Больше на мумию похоже…» «Да чего Бэтмен, даже я тут немного…» «Я испугалась» «У меня от страха походу потекло!» «Фантомас наносит ответный удар» «Что за пакет для лица?» «Не там Вы, девушка, стягивающую маску делаете!» Что интересно, несколько комментаторов под этой публикацией в шутливой форме отметили, что маска очень идет Самбурской и посоветовали ей ходить так всегда, и не снимать ее несмотря ни на что.

А пару дней назад Настасья рассказала, как относится к тому, что многие люди, чья внешность далека от модельных параметров, не только принимают себя такими, как они есть, но и остальных призывают делать то же самое.