Владимир Фриске уверен, что Шепелев хочет заставить Платона забыть родных по материнской линии

Вся страна вот уже который год наблюдает за тем, как Дмитрий Шепелев и родные Жанны Фриске ведут борьбу за ее сына Платона. Напомним, что певица скончалась больше двух лет назад.

Первое время после смерти Жанны ее родственники виделись с Платоном. но последний год их встречи были редкими. Родители Фриске обвиняют Дмитрия в том, что он препятствует их общению с любимым внуком и даже настраивает мальчика против них. Сейчас Платон уже почти перестал узнавать бабушку и дедушку.

Даже в день рождения внука Владимир Фриске не сможет лично поздравить мальчика и передать ему подарки. «Очень ждем встречи с Платошей. К сожалению, Шепелев не дает нам видеться с ним. У нас даже нет возможности передать ребенку подарки на его день рождения — мы не знаем, где он», — говорит Владимир.

Сейчас Платон живет в Беларуси вместе с родителями Шепелева. Владимир Фриске уверен, что ведущий не так много времени уделяет сыну, как рассказывает журналистам. «Шепелев его сейчас скинул на родителей в Беларусь и не занимается им. У него же эфиры! А родители работают, когда им? Сейчас уже к школе надо начинать готовиться. Мне его няня сказала, что особого внимания развитию Платона нет и не было», — поделился отец певицы.

По словам Владимира, Шепелев делает все для того, чтобы родные Жанны не могли видеться с мальчиком. По предписанию он должен организовывать встречу с родственниками как минимум раз в месяц, однако и это Дмитрий умело обходит.