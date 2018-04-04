Железнодорожные тарифы на перевозку в универсальных и рефрижераторных контейнерах уровняют к 2019 году

Выравнивание тарифов на транспортировку грузов в рефрижераторных контейнерах до уровня перевозки в универсальных контейнерах будет осуществлено к 2019 году. На текущем этапе Минтранс готовит экономическое обоснование данной инициативы. Об этом РЖД-Партнеру сообщил президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АОРПС) Виталий Момот. «В связи со сравнительно высоким уровнем тарифов на перевозку в рефрижераторных контейнерах, высок риск смены маршрута транспортировки скоропортящихся грузов с Дальнего Востока через Индийский океан, — комментирует В. Момот, — Такой путь в 3 раза дешевле перевозки по железной дороге, однако, срок доставки значительно выше — 55 суток». Тариф на железнодорожную перевозку грузов в рефконтейнерах с Дальнего Востока в Москву составляет 200 тыс. руб., в то же время тариф на доставку по тому же маршрут универсальным контейнером составляет 80 тыс. руб.