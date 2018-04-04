Немецкий рынок XIX–XX веков стал памятником архитектуры

Здания Немецкого рынка XIX — начала XX века на улице Фридриха Энгельса внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Архитектурный ансамбль признали образцом типичной торговой застройки позапрошлого столетия. Внешний вид домов строг и лаконичен, декор сдержан, а пропорции и формы близки к античной архитектуре, что характерно для классицизма.

"Каждое строение — это прекрасный пример малоэтажного купеческого дома XIX века с торговыми помещениями на первом этаже и жилыми — на втором. Ансамбль зданий полностью отражает облик всей Немецкой слободы", — цитирует руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства Москвы . Дома сохранили свой исторический вид почти полностью, отметил глава ведомства.

Благодаря охранному статусу здания защищены от сноса и нарушения исторического облика, пояснил Емельянов. Любые ремонтные или реставрационные работы можно будет провести под контролем и после согласования с ведомством.

Немецкий рынок сформировался на территории треугольного квартала, между улицами Фридриха Энгельса (до 1922 года — Ирининская) и Ладожской, а также Волховским переулком (до 1922 года — Ирининский проезд). Исторически район назывался Немецкой слободой. Он был уничтожен при пожаре 1812 года. Восстановлением района занимались в середине XIX века. Его заселили столичные купцы и мещане.

Самую раннюю постройку — жилой дом Яковлевых с лавками — возвели в 1825 году. Здание находится по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 23, строение 1. В 1914 году у него появилась пристройка с жилыми помещениями. Постройка двухэтажная без декоративного оформления на фасадах, с проездной аркой во двор.

Еще один объект был возведен в 1900-х годах. Жилой дом Калинина с лавками можно увидеть по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 6, строение 1. Его построили на основе остатков здания начала XIX века. Это каменный двухэтажный дом с подвалом, первый этаж облицован глазурной плиткой, На втором этаже есть декоративная штукатурка в стиле эклектики.

Здание торговых лавок 1863 года также попало под охрану. Оно располагается по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 25, строение 3. Изначально строение было одноэтажным с большими арочными окнами, проездной аркой и фасадами, выполненными в стиле позднего классицизма. Оформление сохранилось до наших дней, но часть витринных окон была заложена. Закрыта и проездная арка, вместо нее сделан дверной проем. Само здание разделили на два этажа в ХХ веке.

Немецкая слобода образовалась на правом берегу Яузы в 1652 году по указу царя Алексея Михайловича Романова . В районе жили иностранцы, не принявшие православие. В те времена дома были выполнены из дерева, участки отводились в зависимости от должности, промысла или благосостояния человека. Основным населением района были офицеры из Англии , Шотландии, Германии и других стран, состоявшие на царской службе. Главным местом района была Большая улица, переименованная сначала в Немецкую, а потом — в Бауманскую.

К концу XVII века район стал городком внутри города. Там были прямые улицы, сады, набережная аллея и опрятные домики с цветниками. Прогуливаться в нем любил Петр I.

В XVIII веке район застроился дворцами аристократии, а на берегу Яузы появились мануфактуры: шелковая фабрика русского предпринимателя Белавина и ленточная фабрика Иванова. Здесь же родился Александр Пушкин.

Список выявленных объектов культурного наследия в Москве регулярно пополняется. В январе 2018 года в него внесли дом адвоката Федора Плевако на Новинском бульваре. Дом считается образцом северного модерна.

В декабре 2017 года охранный статус получил многоквартирный жилой дом кооператива «Сахаротрест» на 2-й Тверской-Ямской. Он был построен в 1931 году в стиле конструктивизма. Здание использовали в качестве временного жилья для иностранных специалистов, приглашенных в Советский Союз для развития сахарной промышленности.