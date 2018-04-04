Готовые шаблоны для MS Access: где скачать?

Создание баз данных Access по шаблону оптимально для начинающих пользователей — как для наработки навыка, так и при разработке первой собственной базы данных. Шаблоны Access позволяют сэкономить много усилий, потому что в них уже включены запросы, связи, формы, макросы и отчеты в дополнение к соответствующим таблицам. Рассказываем, где их найти.

Оффлайн-шаблоны баз данных для Access Для начала следует упомянуть, что Microsoft уже заблаговременно позаботилась об удобстве пользователей и включила в Access несколько шаблонов. Поэтому простейший способ достать шаблон для своей будущей БД — использовать встроенный. Процедура, описанная ниже, относится к Access 2010: Перейдите на вкладку Создать, а затем выберите Примеры шаблонов.

В разделе Доступные шаблоны выберите шаблон базы данных, который больше всего соответствует вашим потребностям. Естественно, любой из них потом можно будет настроить в соответствии с вашими пожеланиями.

Теперь введите имя файла. При необходимости вы можете изменить местоположение хранилища.

После этого создайте новую базу данных Access, нажав Создать. MS Access: где скачать дополнительные шаблоны?

Если вы не нашли подходящий шаблон среди предустановленных, то можете попробовать скачать шаблоны для Access из Интернета. К сожалению, количество загрузочных порталов, предоставляющих такие шаблоны, невелико, особенно в Рунете. Для тех, кто владеет языками, существует сайт, Microsoft Templates. Он предлагает хорошую коллекцию бесплатных англоязычных шаблонов для любых продуктов Office, включая Access. Сайт содержит качественную подборку баз данных Access, разбитых по категориям — бизнес, нон-профит, для использования в образовании и так далее. Помимо этого, на сайте доступны шаблоны для Word, Excel, PowerPoint и других программ из офисного пакета MS.

Существует огромная англоязычная коллекция шаблонов для Microsoft Access — Access Templates. Сайт предлагает солидное количество шаблонов баз данных Access для самых различных отраслей, от образования и медицины до бухучета и программирования. Шаблоны сорируются по версиям Access, дате, популярности. Однако, для полноценного скачивания требуется платная регистрация, которая стоит $88 и достаточно неудобна для России , так как работает через PayPal . В шаблонах, скачанных бесплатно, будут заблокированы таблицы (впрочем, разблокировка — вопрос умения).

На русском языке существует неплохой проект Access Help. Несмотря на коммерческую направленность проекта, его создатели свободно выкладывают примеры созданных ими баз в Интернет, чтобы их мог использовать любой желающий. Для скачивания доступны готовые базы данных Access для самых разных организаций, особенно для бизнеса. Читайте также: Как создать календарь в MS Access

Как обновить записи в формах MS Access

Как задать первичный ключ базы данных Access Фото: авторские, pixabay.com