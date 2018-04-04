«Тотальный диктант» зачитают Билан, Сухоруков и Шац 

Текст «Тотального диктанта» в разных городах России и странах в этом году по традиции зачитают деятели искусства, сообщает Рен ТВ со ссылкой на организаторов акции.
Руководитель проекта Ольга Ребковец рассказала, что в Красноярске текст прочтет телеведущий Михаил Шац, в Тюмени — участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, в Иркутске — поэтесса Ирина Астахова. Главной площадкой Тотального диктанта станет Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, где диктант прочитает автор текста Гузель Яхина.
Кроме того, в Таллине (Эстония) текст прочтут актер Виктор Сухоруков и певец Дима Билан.
"Тотальный диктант" — проходящая с 2004 года ежегодная образовательная акция, в рамках которой все желающие могут написать диктант. В 2018 году диктант пройдет 14 апреля, текст для проверки грамотности будет взят из романа Гузели Яхиной «Дети мои».