«Тотальный диктант» зачитают Билан, Сухоруков и Шац

Текст «Тотального диктанта» в разных городах России и странах в этом году по традиции зачитают деятели искусства, сообщает Рен ТВ со ссылкой на организаторов акции.

"Тотальный диктант" — проходящая с 2004 года ежегодная образовательная акция, в рамках которой все желающие могут написать диктант. В 2018 году диктант пройдет 14 апреля, текст для проверки грамотности будет взят из романа Гузели Яхиной «Дети мои».