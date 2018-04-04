Ярославские школьники придумали робота, который собирает носки

В градостроительном колледже прошёл финал соревнований по робототехнике среди детей от 6 до 15 лет.

— 50 школьников Ярославской области представляли свои проекты на тему «Умный дом», — рассказали организаторы конкурса. — Можно не переживать: наше будущее будет высокотехнологичным, а главное — интересным! Роботы могут всё, в этом мы убедились.

Ребята сделали помощников для самых разных бытовых нужд. Одни придумали новую охранную систему, а другие создали роботов в помощь холостякам: один делает бутерброды, другой заваривает чай, а третий вообще собирает разбросанные по дому носки. Мальчишки изобрели даже робота-смотрителя для почтового ящика.