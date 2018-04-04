Отлов бездомных животных в Лотошинском районе начнется в апреле

Подрядчик, который займется отловом бездомных животных в Лотошинском районе Подмосковья , появится в апреле, сообщил РИАМО сотрудник районной администрации.

Ранее житель Лотошинского района обратился с открытым письмом к главе местной администрации в соцсети «Одноклассники». Интернет-пользователь сообщил, что 1 апреля по району ходил мужчина с ружьем и расстреливал собак.

«У нас будет проводиться конкурс, будет определен подрядчик, который будет заниматься отловом бездомных животных. В том году первый подрядчик отказался, мы с ним расторгли договор. Сейчас с начала года начали новую информацию собирать, проводится запрос котировок, после него будет выявлена организация», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уже в этом месяце в Лотошинском районе появится компания, которая будет заниматься отловом бездомных животных.