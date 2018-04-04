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Отлов бездомных животных в Лотошинском районе начнется в апреле
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Отлов бездомных животных в Лотошинском районе начнется в апреле 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Подрядчик, который займется отловом бездомных животных в Лотошинском районе Подмосковья, появится в апреле, сообщил РИАМО сотрудник районной администрации.
Ранее житель Лотошинского района обратился с открытым письмом к главе местной администрации в соцсети «Одноклассники». Интернет-пользователь сообщил, что 1 апреля по району ходил мужчина с ружьем и расстреливал собак.
«У нас будет проводиться конкурс, будет определен подрядчик, который будет заниматься отловом бездомных животных. В том году первый подрядчик отказался, мы с ним расторгли договор. Сейчас с начала года начали новую информацию собирать, проводится запрос котировок, после него будет выявлена организация», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что уже в этом месяце в Лотошинском районе появится компания, которая будет заниматься отловом бездомных животных.
Ранее председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян предложил внедрить в Подмосковье систему обязательной регистрации и чипирования домашних кошек и собак. Предполагается, что данная мера позволит решить проблему бездомных животных.
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