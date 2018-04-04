В Москве изменили режим работы светофоров для удобства пешеходов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изменил режим работы светофоров на 22 пешеходных переходах в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

На одних светофорах разместили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается зеленый свет. На других появились дополнительные секунды для перехода улицы. У нескольких светофоров сократилось время ожидания зеленого света.

"Увеличили длительность сигнала для пешеходов (время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд, в зависимости от времени суток). На этих переходах во время зеленого сигнала сможет пройти больше пешеходов, чем раньше. На остальных светофорах снизили время ожидания зеленого света (время ожидания снизилось на 10-60 секунд)", — говорится в сообщении.