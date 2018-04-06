Светофоры на 100 пешеходных переходах в Москве могут оснастить дополнительной подсветкой за два года

Светофоры на 100 пешеходных переходах в Москве планируется оснастить дополнительной подсветкой в течение двух лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Дополнительная подсветка светофоров снизила количество ДТП на пешеходных переходах в два раза. Она повышает уровень видимости, концентрацию внимания водителей, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на организацию и безопасность дорожного движения. Данная инициатива целиком поддерживается управлением ГИБДД по Москве — это наша с ними совместная программа. На сегодняшний день дополнительной подсветкой оборудованы регулируемые пешеходные переходы по 68 адресам. Планируется, что в ближайшие два года подобная подсветка появится дополнительно на более чем 100 объектах, сейчас мы говорим только о пешеходных переходах», — подчеркнул М. Ликсутов.

По его словам, для проведения эксперимента с подсветкой в 2017 г. были выбраны пять аварийно-опасных пешеходных переходов, где из-за невнимательности водителей происходило от одного до трех дорожно-транспортных происшествий.

«На участках, где проводился эксперимент, количество ДТП за год снизилось до нуля. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что дополнительная подсветка позволяет сократить количество ДТП с участием пешеходов. Мы планируем и дальше развивать этот проект, и на сегодняшний день вместе с ГИБДД определяем точный адресный перечень для установки подсветки на переходах», — заключил М. Ликсутов.