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Мобильные операторы усилили контроль за сим-картами
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Мобильные операторы усилили контроль за сим-картами 

Банки Сегодня 1 час назад
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Мобильные операторы усилили контроль за сим-картамиОдной из первых компаний, которая начала подготовку стал «ВымпелКом», которая известна своим брендом «Билайн». Как пояснила представитель компании, заблаговременная проверка направлена реабилитацию «серых» сим-карт. Всем абонентам, чья личность не установлена будут разосланы предупреждения. Компания даст им время на то, чтобы пройти идентификацию и сохранить свою сим-карту.
— Мы проводим тщательную проверку нашей клиентской базы данных. Мы не только выявляем незарегистрированные сим-карты, но и проверяем достоверность регистрационных данных через специальный алгоритм. Операторы уже начали обзванивать клиентов с предложением посетить наш офис и предоставить регистрационные данные, — прокомментировала пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева.
В компании «МТС» также заявили о подготовке к изменениям закона, но на данный момент сотрудники компании проводят внутренние оптимизации. Поэтому уже через несколько дней начнется активное информирование абонентов о необходимости внесения регистрационных данных.
Помимо сбора информации об абонентах необходимо предотвратить стихийную продажу новых сим-карт — такого мнения придерживается компания «МегаФон». В компании уже начали проводить проверки контрагентов и вводить ответственность за продажу стартового пакета без сбора регистрационных данных.
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