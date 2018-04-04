Гендиректор Музеев Кремля сомневается в шансах на возобновление культурного обмена с США

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Межмузейный обмен между РФ США , прерванный в 2010 году, вряд ли возобновится в ближайшее время в связи с обострением дипломатических отношений. Такое мнение в интервью ТАСС высказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что переговоры между Россией и США о восстановлении межмузейных обменов могут начаться в марте-апреле 2018 года. По его словам, Американская ассоциация музеев обратилась с письмом и к госсекретарю США, и к главе МИД РФ с просьбой начать соответствующие переговоры.

"Я боюсь, что в связи с последними событиями, в особенности в связи с обострением дипломатических отношений, все эти радужные представления о том, что его [обмен] можно будет возобновить, в ближайшее время не сбудутся", — сказала Гагарина, отвечая на вопрос, есть ли прогресс в переговорах.

Она также выразила сожаление по поводу прекращения работы Британского совета в РФ, с которым у музея ранее были совместные проекты.

"Должна сказать, что у нас с Британским советом были очень хорошие отношения. Совет вел здесь активную работу в последние годы, благодаря его поддержке нам удалось много проектов осуществить не только в Москве, но и в Великобритании . Но при этом я считаю, что меры (со стороны РФ — прим. ТАСС) были приняты совершенно адекватные", — сказала Гагарина.

О прекращении музейных обменов с США Межмузейный обмен между РФ и США был прерван в 2010 году из-за так называемого дела библиотеки Шнеерсона , в результате чего полностью прекратился российско-американский обмен экспонатами, так как российские музеи были вынуждены отказаться от участия в выставках на территории США из-за отсутствия защиты от претензий третьих лиц, в ответ американские музеи также приняли подобные решения.

Библиотека Шнеерсона была основана в начале XX века главой общины любавичских хасидов раввином Иосифом Ицхаком Шнеерсоном на основе коллекции, собиравшейся с 1772 года. Его потомки пополняли собрание, и сегодня оно включает 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов, в том числе 381 манускрипт.

В конце июля 2011 года суд в США постановил начать процесс возврата иудейскому религиозному движению «Хабад Любавич» приблизительно 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов из коллекции Шнеерсона, хранящихся в России. В РФ не согласились с вынесенным решением и выдвинули иск США о возвращении семи книг из коллекции Шнеерсона. При этом в 2013 году вашингтонский суд разрешил хасидам взыскивать с России сумму, складывающуюся из штрафов в размере $50 тыс. в день за неисполнение решений суда.