Электростанция в Сочи будет давать энергию за счет сжигания мусора

Проекты по возведению электростанций на основе сжигания мусора пока не получили широкого распространения в стране, но благодаря активной позиции администрации края, Кубань попала в число пилотных регионов.

Как пояснил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко , электростанция, работающая на основе сжигания мусора появится в Сочи . Здесь проблема с утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов стоит особенно остро из-за географического местоположения курорта.

«Реализация проекта позволит мусор, который подвергается термической переработке, превратить в безопасный инертный материал. Выбросов в атмосферу — ноль. При этом он вырабатывает порядка 50 мегаватт электроэнергии. Этого хватит на обеспечение электричеством 100 многоквартирных домов», — подчеркнул вице-губернатор.