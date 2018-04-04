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Электростанция в Сочи будет давать энергию за счет сжигания мусора
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Электростанция в Сочи будет давать энергию за счет сжигания мусора 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Проекты по возведению электростанций на основе сжигания мусора пока не получили широкого распространения в стране, но благодаря активной позиции администрации края, Кубань попала в число пилотных регионов.
Как пояснил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, электростанция, работающая на основе сжигания мусора появится в Сочи. Здесь проблема с утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов стоит особенно остро из-за географического местоположения курорта.
«Реализация проекта позволит мусор, который подвергается термической переработке, превратить в безопасный инертный материал. Выбросов в атмосферу — ноль. При этом он вырабатывает порядка 50 мегаватт электроэнергии. Этого хватит на обеспечение электричеством 100 многоквартирных домов», — подчеркнул вице-губернатор.
Строительство электростанции с использованием высокоэкологичных технологий поможет не только решить проблему с мусором в олимпийской столице, но и повысит энергобезопасность региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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