Манул-новосибирец станет поляком

Рожденный в апреле 2016 года в Новосибирске манул забайкальский отныне будет жить в Польше — животное принял зоопарк Варшавы . «Ветеринарный контроль при вывозе зоопаркового животного проведен с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортера», — отметили в Россельхознадзоре

В настоящее время в Новосибирском зоопарке живут 11 манулов. Несмотря на то, что в содержании и размножении этого хищника достигнуты определенные успехи, биологи продолжают вести исследования, так как остается еще много вопросов.

СПРАВКА

Манул — хищное млекопитающее семейства кошачьих, в дикой природе обитает в Центральной и Средней Азии от Закавказья и Ирана до Забайкалья и Монголии . Размерами сопоставим с крупными домашними кошками (длина тела около 60 см, вес 2-3 кг), однако отличается от них более плотным массивным телом на коротких лапах, а также чрезвычайно густой длинной шерстью.

31 марта в Новосибирском зоопарке прошел зоологический квест «Здесь прячется манул». Он был рассчитан примерно на полтора часа: если бы участники замешкались и надолго задержались на каком-то задании, то могли не успеть к показательному кормлению манула. «Честно скажем, зверь их не ждал. Он ведь на то и манул, чтобы не особенно радоваться людям», — рассказала представитель зоопарка Евгения Пирожкова.

Новосибирский зоопарк является признанным авторитетом по разведению этих животных. Два года назад в Новосибирск приезжали ученые из восьми стран — кураторы Международной программы по сохранению одной из самых необычных кошек. Они полюбовались 14 котятами, которых принесли две самки манула.