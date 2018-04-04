В Орле к Пасхе приведут в порядок кладбища

Уборка кладбищ в марте проводилась некачественно и в настоящее время «Спецавтобаза» привлекла субподрядные организации.

Об этом на рабочем совещании в мэрии, которое прошло накануне, 3 апреля, сообщила начальник УКХ Светлана Климова, сообщает пресс-служба горсовета.

Муниципальному предприятию было дано задание к 8 апреля убрать все кладбища областного центра. Руководитель МУП Павел Плахов заявил, что работы ведутся в полном объеме.

Мэр города Василий Новиков рекомендовал руководителям МУПов Орла , которые привлекают субподрядчиков, по возможности отдавать заказы муниципальным предприятиям. Заместитель председателя горсовета Владимир Негин поддержал мэра, подчеркнув, что при уборке кладбищ и улиц от снега надо привлекать технику и рабочую силу своих предприятий.

Напомним, МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» получила контракт на уборку кладбищ. Цена контракта составила 5,99 млн рублей. По условиям контракта, ручную уборку территории и вынос мусора с мест недоступных для механизированной уборки необходимо производить ежедневно. Два раза в неделю следует производить уборку воинских захоронений на « Троицком », «Крестительском» и «Историко-мемориальном» кладбищах. Предусмотрена покраска и благоустройство к праздникам 9 мая и 5 августа.

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