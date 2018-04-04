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В Орле к Пасхе приведут в порядок кладбища
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В Орле к Пасхе приведут в порядок кладбища 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Уборка кладбищ в марте проводилась некачественно и в настоящее время «Спецавтобаза» привлекла субподрядные организации.
Об этом на рабочем совещании в мэрии, которое прошло накануне, 3 апреля, сообщила начальник УКХ Светлана Климова, сообщает пресс-служба горсовета.
Муниципальному предприятию было дано задание к 8 апреля убрать все кладбища областного центра. Руководитель МУП Павел Плахов заявил, что работы ведутся в полном объеме.
Мэр города Василий Новиков рекомендовал руководителям МУПов Орла, которые привлекают субподрядчиков, по возможности отдавать заказы муниципальным предприятиям. Заместитель председателя горсовета Владимир Негин поддержал мэра, подчеркнув, что при уборке кладбищ и улиц от снега надо привлекать технику и рабочую силу своих предприятий.
Напомним, МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» получила контракт на уборку кладбищ. Цена контракта составила 5,99 млн рублей. По условиям контракта, ручную уборку территории и вынос мусора с мест недоступных для механизированной уборки необходимо производить ежедневно. Два раза в неделю следует производить уборку воинских захоронений на «Троицком», «Крестительском» и «Историко-мемориальном» кладбищах. Предусмотрена покраска и благоустройство к праздникам 9 мая и 5 августа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
«Спецавтобаза» получила контракт на уборку кладбищ Орла
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