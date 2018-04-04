Обзор московских событий в СМИ за 4 апреля

«Коммерсантъ». Инвесторов позвали на мясо «Черкизово» готовит SPO на 300 млн долл. ссылка

«Коммерсантъ». ИГИЛ спонсировали ремонтом В Москве арестовали гастарбайтеров, переводивших деньги боевикам. ссылка

«Коммерсантъ». Опираясь на панночку На экранах «Гоголь. Вий» Егора Баранова . ссылка

«Известия» . «Безвизовый» режим Рост очередей за визой в США для россиян в Москве назвали «политическим моментом». ссылка

«Известия». Большая история Книга Соломона Волкова рассказывает о драматичной судьбе главного театра страны. ссылка

«Известия». Антитабачный закон улучшил здоровье россиян Смертность от болезней органов дыхания снизилась почти на 14%. ссылка

Российская газета ». Возьмемся за руки, судья В судах Москвы планируют проверять истцов по отпечаткам пальцев. ссылка

«Российская газета». Скидка на вылет С 10 апреля в России заработает система tax free. ссылка

«Российская газета». Урок от мэра Сергей Собянин прочитал лекцию студентам РГСУ. ссылка

«Российская газета». Скамейка запасных «Городские» волонтеры выйдут на улицы Москвы за два дня до старта чемпионата мира по футболу. ссылка

«Российская газета». Мой любимый город! Московские дороги четырежды очистят с шампунем. ссылка

«Российская газета». На Пасху столичное метро будет работать до 2 часов ночи Столица готовится к главному христианскому празднику — Пасхе, который отмечается в ближайшее воскресенье. ссылка

Московский комсомолец ». П. Грудинин на Московском экономическом форуме разгромил препоны для бизнеса «Готовы возбудить уголовное дело, если высунулся». ссылка

«Московский комсомолец». Новая серия «Простоквашино»: ребята, это вам не Э. Успенский Сегодня «Союзмультфильм» выложил в соцсети первую серию продолжения «Простоквашино». Наш обозреватель посмотрел. И разворчался. ссылка

«Московский комсомолец». Богатства братьев Магомедовых: хватит на двухлетнюю пенсию всем россиянам Активы опальной семьи могут оказаться больше, чем кажутся. ссылка

Независимая газета ». Жители столицы выбрали «Московское долголетие» Более 68 тысю горожан подали заявления на участие в новой перспективной программе. ссылка

Комсомольская правда ». В «Лефортово», где сидят братья Магомедовы, горячей воды нет, как и 130 лет назад Отвечаем на пять главных вопросов про условия содержания миллиардеров за решеткой. ссылка

«Вечерняя Москва». Ремонтом школ займется малый бизнес Аукционы по ремонту школ привлекают представителей малого и среднего бизнеса. ссылка

«Вечерняя Москва». Реставраторы восстановили исторический цвет фасадов дома, где жил и работал Н. Гоголь 3 апреля завершилась реставрация фасадов дома Николая Гоголя на Никитском бульваре. В двухэтажном здании под номером 7а, где Николай Васильевич провел последние четыре года своей жизни, сейчас находятся мемориальный музей писателя и научная библиотека. ссылка

«Вечерняя Москва». Театры семи городов России представят московским зрителям 25 инклюзивных спектаклей Горожане увидят избранные постановки. ссылка