Паводковые воды подтопили мосты, дороги и улицы в регионах ПФО

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Паводок начался в Поволжье — сразу в нескольких регионах оказались подтоплены мосты, дороги и улицы, сообщают корреспонденты ТАСС.

Саратовской области из-за теплой погоды паводок начался раньше. Большая вода ожидалась в регионе только после 10 апреля, однако уже в среду оказались подтоплены два моста.

"В результате паводка перелиты два низководных моста в Самойловском районе на реке Терса. Первый мост соединяет поселок Штейнгардт и село Каменка, второй — поселки Залесянка и Алексеевский", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, добавив, что в настоящий момент пострадавших нет, а жизнедеятельность поселков не нарушилась. Водителей просят выбирать объездные дороги.

Оренбургской области в Соль-Илецком городском округе перед ледоходом демонтировали понтонный мост через реку Илек в районе села Покровка. В результате от большой земли были отрезаны три села — Покровка, Троицк Ивановка , где проживают более 900 человек. В магазинах заранее создали необходимый запас продуктов питания, в сельхозпредприятиях — горюче-смазочного материала. Кроме того, из-за паводковых вод пришлось ограничить движение на двух дорогах региона, поскольку перелив воды произошел в восьми местах.

По информации регионального УМВД, движение ограничено по автодороге Акбулак — Покровка и Веселый 1-й — Нагумановка, нет подъезда к селу Нагумановка.

Перелив талых вод есть также через проезжую часть дороги Авиагородок — Пруды, на трассе в обход Оренбурга , на трассе Казань — Оренбург — Акбулак — граница Казахстана , на подъезде к селу 2е-Имангулово.

Откачка воды

Начался паводок и в областных центрах, где водой затапливает городские улицы. Так, в Нижнем Новгороде наиболее уязвимыми территориями, подверженными подтоплению, считаются три крупных района из восьми, расположенные в заречной (нижней) части Нижнего Новгорода — Канавинский, Ленинский и Автозаводский. В Канавинском районе уже паводковые воды откачивают круглосуточно, потому что пять микрорайонов подвержены подтоплению паводковыми и грунтовыми водами.

''Сообщения о подтоплениях поступали с улиц Гордеевская, Ухтомского, а также Генерала Зимина, Комсомольского шоссе, Кузбасской, Зеленодольской и Лесного городка. Всего на сегодняшний день откачено 1344 кубометра воды'', — приводит пресс-служба городской администрации слова и. о. главы администрации Канавинского района Михаила Шарова