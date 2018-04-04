А. Гутерриш призвал к урегулированию йеменского кризиса путем диалога 

Женева, 4 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Йемене искать политическое решение путем диалога, чтобы урегулировать длящийся более трех лет йеменский кризис.
Во вторник на донорской конференции высокого уровня по оказанию гуманитарной помощи Йемену А. Гутерриш заявил, что стороны йеменского конфликта должны в полной мере уважать международное право, сотрудничать с ООН, защищать гражданское население и объекты гражданского назначения, а также искать политическое решение посредством диалога. По его словам, это единственный способ положить конец йеменскому кризису.
А. Гутерриш отметил, что крайне важно обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи, однако в настоящее время доступ во многие районы Йемена по-прежнему ограничен. Генсек подчеркнул, что такие основные объекты страны, как порты и аэропорты, должны быть открыты для гумпомощи, чтобы обеспечить своевременную передачу лекарств и продуктов питания непосредственно получателям. В то же время, по его словам, йеменский конфликт приносит большие страдания людям, поэтому необходимо, чтобы международное сообщество как можно скорее отреагировало на это с точки зрения финансовой помощи.
Отметим, что на нынешней донорской конференции присутствовали в общей сложности более 300 человек, в том числе представители 60 стран и регионов мира, а также представители международных и неправительственных организаций. Как стало известно, участники конференции обязались выделить свыше 2 млрд долларов США. Согласно статистическим данным ООН, на борьбу с йеменским гуманитарным кризисом в 2018 году потребуется около 3 млрд долларов США. —0—