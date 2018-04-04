А. Гутерриш призвал к урегулированию йеменского кризиса путем диалога

Во вторник на донорской конференции высокого уровня по оказанию гуманитарной помощи Йемену А. Гутерриш заявил, что стороны йеменского конфликта должны в полной мере уважать международное право, сотрудничать с ООН, защищать гражданское население и объекты гражданского назначения, а также искать политическое решение посредством диалога. По его словам, это единственный способ положить конец йеменскому кризису.

А. Гутерриш отметил, что крайне важно обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи, однако в настоящее время доступ во многие районы Йемена по-прежнему ограничен. Генсек подчеркнул, что такие основные объекты страны, как порты и аэропорты, должны быть открыты для гумпомощи, чтобы обеспечить своевременную передачу лекарств и продуктов питания непосредственно получателям. В то же время, по его словам, йеменский конфликт приносит большие страдания людям, поэтому необходимо, чтобы международное сообщество как можно скорее отреагировало на это с точки зрения финансовой помощи.

Отметим, что на нынешней донорской конференции присутствовали в общей сложности более 300 человек, в том числе представители 60 стран и регионов мира, а также представители международных и неправительственных организаций. Как стало известно, участники конференции обязались выделить свыше 2 млрд долларов США. Согласно статистическим данным ООН, на борьбу с йеменским гуманитарным кризисом в 2018 году потребуется около 3 млрд долларов США. —0—