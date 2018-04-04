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«Известия»: единый день голосования предлагают перенести на более поздний срок
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«Известия»: единый день голосования предлагают перенести на более поздний срок 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Единый день голосования в России во второе воскресенье сентября предлагают перенести на более поздний срок с целью повышения явки избирателей. Об этом сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на эксперта Комитета гражданских инициатив Андрея Максимова.
"Проанализировав десятилетнюю историю выборов, мы пришли к выводу, что более высокая явка наблюдается, начиная с октября — ноября. Мы договорились с представителями ЦИК, что вернемся к этому вопросу после выборов президента", — отметил Максимов.
По его словам, рассматривалось несколько вариантов переноса. «В частности, предлагалось ввести два дня голосования: в марте — апреле и октябре — ноябре, чтобы даты выборов не попадали на позднюю весну или раннюю осень». Вторым вариантом стало предоставление регионам права самостоятельного определения дат единых дней голосования для проведения региональных и местных выборов.
"Предлагается и третий, комбинированный вариант: позволить субъектам РФ самостоятельно устанавливать единые дни голосования в определенном диапазоне — с 1 октября по 30 ноября или с 1 марта по 20 апреля", — заявил собеседник.
В пресс-службе Центризбиркома не ответили на запрос по поводу возможного переноса дня голосования. Однако в октябре 2017 года глава комиссии Элла Памфилова заявляла, что ЦИК обдумывает эту идею. По ее словам, по поручению главы государства в администрации президента создана рабочая группа и «ЦИК там — один из генераторов идей».
Президентские выборы прошли в России 18 марта. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.
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