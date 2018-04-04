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Для повышения явки: единый день голосования предлагают перенести
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Для повышения явки: единый день голосования предлагают перенести 

Авторадио 1 час назад
В России могут перенести единый день голосования на более поздний срок. Как пишут «Известия», с таким предложением выступил эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов. Он считает, что такая инициатива приведет к повышению явки избирателей. На основе анализа результатов выборов за последние десять лет специалисты заключили, что более высокая явка наблюдается, начиная с октября — ноября. Максимов отметил, что ранее была договоренность с представителями Центризбиркома вернуться к этому вопросу после выборов президента.
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