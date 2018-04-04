Париж объяснил вторжение французских таможенников на итальянскую станцию

Вооруженные сотрудники французской таможенной полиции вечером 30 марта вторглись на территорию железнодорожной станции города Бардонеккья в провинции Турин, где работает структура по оказанию помощи мигрантам. Запугав медиков, они заставили одного из мигрантов, подозреваемого в транспортировке наркотиков, сдать анализ. Итальянский МИД 31 апреля вызвал французского посла и выразил ему протест от имени правительства страны в связи с инцидентом. Париж, в свою очередь, заявил, что французские таможенники проводили операцию в рамках действующего таможенного соглашения между странами.

"Я полагаю, что речь идет о досадном инциденте, который родился из-за недопонимания между французскими таможенниками и итальянскими железными дорогами по вопросу использования медпункта на станции в Бардонеккье", — заявил Дарманен в интервью итальянской газете Corriere della Sera

По словам французского министра, речь идет «о рутинной проверке», однако «по другую сторону Альп условия, в которых она проводилась, были восприняты как посягательство на итальянский суверенитет, что и вызвало буру эмоций». «Мне жаль, что этот инцидент был воспринят именно так», — подчеркнул он.

Дарманен считает, что французские таможенники действовали «твердо, уважая закон и рамки сотрудничества» двух стран.

Французский министр уточнил, что посетит Италию 16 апреля, чтобы обсудить с итальянскими властями инцидент в Бардонеккье. Генеральный директор французской таможенной службы, в свою очередь, отправится в Италию уже на этой неделе.