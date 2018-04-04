Ещё
Париж объяснил вторжение французских таможенников на итальянскую станцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Париж объяснил вторжение французских таможенников на итальянскую станцию 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Инцидент с участием французских таможенников на севере Италии произошел из-за недопонимания, возникшего между таможенной службой Франции и железнодорожным оператором Италии, заявил министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен.
Вооруженные сотрудники французской таможенной полиции вечером 30 марта вторглись на территорию железнодорожной станции города Бардонеккья в провинции Турин, где работает структура по оказанию помощи мигрантам. Запугав медиков, они заставили одного из мигрантов, подозреваемого в транспортировке наркотиков, сдать анализ. Итальянский МИД 31 апреля вызвал французского посла и выразил ему протест от имени правительства страны в связи с инцидентом. Париж, в свою очередь, заявил, что французские таможенники проводили операцию в рамках действующего таможенного соглашения между странами.
"Я полагаю, что речь идет о досадном инциденте, который родился из-за недопонимания между французскими таможенниками и итальянскими железными дорогами по вопросу использования медпункта на станции в Бардонеккье", — заявил Дарманен в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По словам французского министра, речь идет «о рутинной проверке», однако «по другую сторону Альп условия, в которых она проводилась, были восприняты как посягательство на итальянский суверенитет, что и вызвало буру эмоций». «Мне жаль, что этот инцидент был воспринят именно так», — подчеркнул он.
Дарманен считает, что французские таможенники действовали «твердо, уважая закон и рамки сотрудничества» двух стран.
Французский министр уточнил, что посетит Италию 16 апреля, чтобы обсудить с итальянскими властями инцидент в Бардонеккье. Генеральный директор французской таможенной службы, в свою очередь, отправится в Италию уже на этой неделе.
РИА Новости: последние новости
В Приморье планируют открыть первое в России производство аминокислот Федеральное агентство новостей сообщило о блокировке аккаунта в Facebook Исследование: каждый второй аспирант хочет переехать из России за границу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»162
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото109
Китай приготовил ответ на новые пошлины США7
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение