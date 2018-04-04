Лионель Месси впервые показал лицо младшего сына

Чуть меньше месяца назад звезда мирового футбола Лионель Месси стал отцом в третий раз: на свет появился Чиро. И только сейчас кумир миллионов людей сделал то, чего с нетерпением ожидало большинство его фанатов: футболист в своем микроблоге опубликовал фотографии, на которых видно лицо его младшего сына.

Несколько часов назад в Инстаграме нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины появился целый семейный фотосет. На снимках присутствуют сам Лионель, родители игрока, его супруга Антонелла и трое сыновей семейной пары. Но для огромной армии фанатов пятикратного обладателя «Золотого мяча» эти снимки особенно ценны тем, что на них впервые отчетливо видно лицо младшего сына Месси.

Подписчики футболиста пришли в восторг, увидев эти снимки. Об этом говорит и то, что за короткое время публикация набрала больше шести миллионов «лайков» и массу комментариев со стороны поклонников форварда. Большая часть Интернет-пользователей принялась обсуждать сходство детей и их звездного отца, желать семье всех благ и особо отметила, что и жена, и дети, играют особенную роль в жизни Лионеля.

«Да благословит Бог Вашу семью!» «Какая прекрасная семья!» «Это закулисье успеха!» «Будьте всегда счастливы со своими близкими людьми!» «Семья всегда на первом месте!» «Лео, вы не хотите усыновить меня?» «Ваши маленькие мальчики просто красавцы!» «Красивая семья!»

Напомним, что Лионель Месси и Антонелла Рокуццо знакомы с самого детства. Пара встречалась 10 лет, прежде чем решились на свадьбу. Кроме Чиро, в их семье подрастают еще два сына: Тьяго, родившийся в ноябре 2012 года и Матео, который появился на свет в ноябре 2015.